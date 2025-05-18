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    Одни забьют, другие — нет?!

    Атлетико — Бетис: прогноз на Ла Лигу, ставка на матч за 2.20

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    Хулиан Альварес
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Бетис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Атлетико

  • Мадрид
    •  Атлетико 20:00 Бетис

    Бетис

  • Севилья
    •

    «Атлетико»

    Турнирное положение: «Матрасники» проводят относительно продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Атлетико» на 3 очка опережает идущий следом «Атлетик». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 29 мячей.

    Атлетико — Бетис: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Осасуне» (0:2).

    До того команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» (4:0). При этом чуть ранее она подписала сухую мировую с «Алавесом».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Матрасники» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем реже 2 мячей за матч.

    Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Атлетико» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» способны прибавить в плане реализации.

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы еще борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бетис» на 5 очков отстает от искомой 5 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Севильцы расписали паритет с «Райо Вальекано» (2:2).

    До того команда не смогла обыграть «Осасуну» (1:1). А вот поединок с «Фиорентиной» принес ничью, равную победе (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Марк Рока — травмированы.

    Состояние команды: Севильцы на данном этапе смотрятся вполне прилично. Команда уже не опустится ниже 6 позиции.

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    При этом «Бетис» не столь преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 55 мячей в 36 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и оборона севильцев частенько совершает результативные ошибки.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и в матче первого круга команда нанесла поражение мадридцам (1:0).

    Статистика для ставок

    • «Бетис» не проигрывает 8 матчей кряду

    • «Атлетико» пропускает в среднем реже гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Атлетико» уже решил свои задачи, тогда как севильцы нынче вполне преуспевают в плане результатов.

    Мадридцы имеют весьма надежные тылы, да и «Бетис» имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Атлетико — Бетис?

    Матч Атлетико — Бетис состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Атлетико — Бетис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе не забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Атлетико — Бетис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе не забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Атлетико — Бетис?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Атлетико — Бетис?

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Атлетико — Бетис: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. Одни забьют, другие — нет?!
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