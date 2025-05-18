Атлетико — Бетис: прогноз на Ла Лигу, ставка на матч за 2.20

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетико» и «Бетис». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико» — «Бетис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико»

Турнирное положение: «Матрасники» проводят относительно продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Атлетико» на 3 очка опережает идущий следом «Атлетик». А вот в собственные ворота команда пропустила всего 29 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Матрасники» уступили «Осасуне» (0:2).

До того команда сумела переиграть «Реал Сосьедад» (4:0). При этом чуть ранее она подписала сухую мировую с «Алавесом».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Матрасники» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем реже 2 мячей за матч.

Матчи с «Бетисом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Атлетико» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Матрасники» способны прибавить в плане реализации.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы еще борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Бетис» на 5 очков отстает от искомой 5 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась одним баллом. Севильцы расписали паритет с «Райо Вальекано» (2:2).

До того команда не смогла обыграть «Осасуну» (1:1). А вот поединок с «Фиорентиной» принес ничью, равную победе (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бетис» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте, Марк Рока — травмированы.

Состояние команды: Севильцы на данном этапе смотрятся вполне прилично. Команда уже не опустится ниже 6 позиции.

При этом «Бетис» не столь преуспевает в плане реализации. Севильцы настреляли 55 мячей в 36 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и оборона севильцев частенько совершает результативные ошибки.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Да и в матче первого круга команда нанесла поражение мадридцам (1:0).

Статистика для ставок

«Бетис» не проигрывает 8 матчей кряду

«Атлетико» пропускает в среднем реже гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Атлетико» уже решил свои задачи, тогда как севильцы нынче вполне преуспевают в плане результатов.

Мадридцы имеют весьма надежные тылы, да и «Бетис» имеет заметные проблемы в плане реализации.

Ставка: Обе не забьют за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60