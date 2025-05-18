Матч «Арсенала» и «Ньюкасла» — это битва за 2-е место. «Сороки» вплотную подошли к «канонирам» и могут попытаться потеснить их со второй строчки.
Если «Арсенал» сейчас немного штормит, то под конец сезона «Ньюкасл» прибавил. В прошлом туре команда Эдди Хау обыграла «Челси» 2:0.
«Ньюкасл» три раза подряд в этом сезоне обыграл «Арсенал» в очных противостояниях. Два раза в Кубке лиги, один раз в АПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом пары. Котировки составляют 1.88 и 4.20.
- Эксперты LiveSport считают, что матч будет состоять из упорной борьбы. Это повлияет на результативность. Прогноз доступен здесь.
- Искусственный интеллект поставил на мировую со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Ньюкасл» смотрите на LiveCup.Run.
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