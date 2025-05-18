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    Смогут ли «Арсенал» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?

    Арсенал — Ньюкасл: ставка за 3.65 и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ньюкасл»
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    Мартин Эдегор («Арсенал»)
    18 мая в 37-м туре чемпионате Англии по футболу сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Начало встречи — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Ньюкасл», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 18:30 Ньюкасл

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
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    «Арсенал»

    Турнирное положение: лондонская команда является главным фаворитом в борьбе за серебряные медали чемпионата.

    В настоящий момент «канониры» имеют в своем активе 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

    Арсенал Лондон — Ньюкасл: коэффициенты букмекеров

    Лондонцы за 36 матчей смогли забить 66 мячей, а пропустили всего 33.

    Последние матчи: в прошлых турах «красные» сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2), но проиграли «Борнмуту» (1:2).

    Также коллектив из Лондона покинул Лигу чемпионов, дважды уступив «ПСЖ» (0:1, 1:2).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Только перед этим «оружейники» смогли выиграть у «Ипсвича» (4:0).

    Не сыграют: травмированы в команде из столицы Англии Габриэль и Габриэль Жезус. Дисквалифицирован у столичного коллектива Микель Мерино.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Микеля Артеты сбавили обороты и теперь могут остаться даже без второго места. В Лиге чемпионов «Арсенал» практически наверняка сыграет, а вот с «серебром» пока что загвоздка.

    В очередной раз «Арсенал» остался без трофеев. Команда не смогла выиграть ни чемпионат, ни Кубок, ни Лигу чемпионов. Еще недавно «Арсенал» претендовал на все трофеи, а теперь ни на один.

    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также претендует на второе место по итогам сезона.

    Коллектив из Ньюкасла смог набрать 66 очков и идет третьим в турнирной таблице.

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    • «Сороки» за 36 матчей смогли забить 68 мячей, а пропустили всего 45.

    Последние матчи: в прошлых турах «горожане» переиграли «Челси» (2:0) и сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1).

    До этого же «джорди» разгромили «Ипсвич» (3:0), но крупно уступили «Астон Вилле» (1:4).

    Не сыграют: в лазарете «черно-белых» находятся Льюис Холл, Жоэлинтон, Мэтт Таргетт, Джо Уиллок и Киран Триппьер.

    Состояние команды: сейчас «Ньюкасл» находится в неплохой форме и претендует на то, чтобы финишировать даже вторым. Думается, что подопечные Эдди Хау будут рады любой позиции, которая позволит выступить в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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    Для этого в оставшихся двух матчах «Ньюкаслу» необходимо добыть хотя бы одну победу и тогда все будут довольны.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не может выиграть на протяжении 5 матчей подряд

    • «Ньюкасл» проиграл только 1 из последних 10 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Ньюкасл» выиграл у «Арсенала» со счетом 2:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ньюкасла» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: команды являются примерно равными, поэтому все может завершится вничью, которая будет в пользу конкурентов.

    Ставка: ничья за 3.65.

    Прогноз: команды вполне могут много не забить, потому что матч крайне важен для обоих коллективов.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал — Ньюкасл?

    Матч Арсенал — Ньюкасл состоится 18 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал — Ньюкасл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.65.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — Ньюкасл?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — Ньюкасл?

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.95. Ничья оценена в 3.65, а победа «Ньюкасла» — в 3.75.

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    Арсенал — Ньюкасл: прогноз и ставка за 3.65, статистика, коэффициенты матча 18.05.202518:30. Смогут ли «Арсенал» и «Ньюкасл» определить сильнейшего?
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