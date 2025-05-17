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    «Аталанта» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А

    «Дженоа» — «Аталанта»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Аталанта» в гостях обыграла «Дженоа» (3:2) в матче 37-го тура итальянской Серии А.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе хозяев дублем отметился Андреа Пинамонти, который забил свои голы на 37-й и 58-й минутах встречи.

    У «Аталанты» отличились Ибраим Сулемана на 47-й минуте, Даниэль Мальдини на 63-й минуте и Матео Ретеги на 89-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Аталанта 2:3
    Голы: 1:0 Андреа Пинамонти (37'), 1:1 Ibrahim Sulemana (47'), 2:1 Андреа Пинамонти (58'), 2:2 Дэниел Мальдини (63'), 2:3 Матео Ретеги (89') Дженоа: Никола Леали, Стефано Сабелли (Алессандро Дзаноли, 66'), Маттья Бани, Хоан Васкес (Кони де Винтер, 35'), Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Патрицио Мазини, Милан Бадель (Жан Онана, 67'), Мортен Френнруп, Андреа Пинамонти (Калеб Экубан, 77'), Витор Оливейра (Мортен Торсби, 77') Аталанта: Руй Патрисиу, Маттео Руджери (Рауль Белланова, 56'), Исак Хин, Одилон Коссуну, Лазар Самарджич, Марко Брешианини (Марио Пашалич, 74'), Марко Палестра (Давиде Дзаппакоста, 74'), Мартен де Рон, Матео Ретеги, Дэниел Мальдини (Шарль Де Кетеларе, 74'), Ibrahim Sulemana (Эдерсон, 81')

    После этого матча «Аталанта» занимает 3-е место в таблице Серии А с 74 очками в активе. «Дженоа» — на 13-й позиции (40).

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