«Барселона» обыграла «Эспаньол» и стала чемпионом Испании

одержала победу надв гостевом матче 36-го тура Ла Лиги — 2:0.

Первый гол в матче на счету Ламина Ямаля, забившего гол дальним ударом в «девятку» на 53-й минуте встречи.

«Эспаньол» остался в меньшинстве на 80-й минуте после того, как Леандро Кабрера получил прямую красную карточку.

Окончательный счет в матче установил Фермин Лопес на 90+6-й минуте матча.

Футбол. Испания. Примера Эспаньол — Барселона 0:2 Голы: 0:1 Ламин Ямаль (53'), 0:2 Фермин Лопес (90 + 5') Эспаньол: Жоан Гарсия, Омар Эль-Хилали, Мараш Кумбула, Леандро Кабрера, Карлос Ромеро, Поль Лосано (Пере Милья, 60'), Урко Гонсалес, Эдуардо Экспозито, Роберто Фернандес (Фернандо Калеро, 82'), Антониу Рока (Жофре Каррерас, 68'), Хавьер Пуадо (Валид Шеддира, 82') Барселона: Войцех Щенсны, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 46'), Андреас Кристенсен (Эктор Форт, 76'), Рональд Араухо (Пау Кубарси, 51'), Эрик Гарсия, Даниэль Ольмо (Гави, 76'), Френки де Йонг, Роберт Левандовски (Фермин Лопес, 64'), Рафаэл Диас, Ламин Ямаль, Педри Предупреждения: Андреас Кристенсен (42'), Валид Шеддира (84'), Мараш Кумбула (90'), Войцех Щенсны (90 + 5') Удаление: Леандро Кабрера (80')

«Барселона» набрала 85 очков и досрочно стала чемпионом Испании за два тура до конца сезона, «Эспаньол» остается на 16-м месте в турнирной таблице с 39 баллами.

Календарь и таблица испанской Примеры

Для «Барселоны» это 28-й титул чемпиона страны.