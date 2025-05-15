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    Тарханов — о поражении «Зенита»: Соболев сыграл по-фраерски, когда пробивал свой удар

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    Футбольный эксперт Александр Тарханов высказался о поражении «Зенита» в финальном матче Кубка России Пути РПЛ против ЦСКА (0:2, 4:5 по пен.).

    Александр Соболев — нападающий «Зенита»
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    Александр Соболев — нападающий «Зенита»

    «Победа ЦСКА над "Зенитом" закономерна? Не считаю этот результат неожиданным. Хотя у питерцев тоже были моменты, и они могли забить. Можно вспомнить эпизод на первых минутах матча, когда Тороп спас свою команду, среагировав на удар головой. Сама игра получилась равной, даже если брать голевые моменты.

    Итогом противостояния не удивлен? Все решила серия пенальти. А мне кажется, кто забивает в игре в основное время, тот имеет психологическое преимущество в серии одиннадцатиметровых ударов. Мне показалось, что Соболев сыграл по-фраерски, когда пробивал свой удар. У ЦСКА все удары, которые наносились в серии пенальти, всегда попадали в угол. А Соболев хотел обмануть Торопа, сыграть красиво. Не получилось.

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    • В чем была главная проблема "Зенита" в этом матче? В том, что в концовке гости сели и стали отбиваться. А надо было просто играть. У питерцев было преимущество в один мяч, но они решили сесть в оборону», — цитирует Тарханова издание «Евро-Футбол.Ру».

    Напомним, что ЦСКА пробился в суперфинал Кубка России, где встретится с «Ростовом».

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