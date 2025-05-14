Чудо в Москве: ЦСКА сотворил камбек и вырвал у «Зенита» путёвку в Суперфинал Кубка

Вечер 14 мая стал настоящей, породистой драмой кубкового футбола. ЦСКА, уступивший 0:2 в первом матче, отыгрался в Москве и прорвался в Суперфинал Кубка России сквозь серию пенальти. Матч, в котором было всё — и спорный пенальти, и спасение вратаря, и гол в компенсированное время, — завершился победой армейцев 2:0 и 4:3 в серии пенальти.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф ЦСКА — Зенит 3:0 Голы: 1:0 Матвей Кисляк (37'), 2:0 Тамерлан Мусаев (90+2'), : Игорь Дивеев (пенальти) (1'), : Дуглас Сантос (пенальти) (2'), : Alerrandro (пенальти) (2'), : Андрей Мостовой (пенальти) (3'), : Матвей Кисляк (пенальти) (3'), : Луис Энрике (пенальти) (4'), : Данил Круговой (пенальти) (4') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков (Shumansky A., 82'), Миралем Пьянич (Аббосбек Файзуллаев, 62'), Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Данил Круговой, 73'), Адольфо Гайч, Секу Койта (Alerrandro, 62'), Сауль Гуарирапа (Тамерлан Мусаев, 73') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Ильзат Ахметов (Луис Энрике, 46'), Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Педро Родригес (Юрий Горшков, 89'), Максим Глушенков (Александр Соболев, 89'), Матео Кассьерра (Густаво Мантуан, 89') Предупреждения: Виллиан Роша (45+5'), Матвей Кисляк (73')

Сергей Семак предпочёл не выпускать всех лидеров в старте: Энрике и Мантуан начали на скамейке, а Лусиано вовсе не попал в заявку. Тем не менее, именно «Зенит» начал опаснее и уже в дебюте мог решать исход двухматчевого противостояния. Однако Тороп дважды спас после ударов Кассьерры и Глушенкова. ЦСКА в эти минуты выглядел зажато, под давлением и без привычных козырей — даже угловых не было.

А тем временем гости полностью перестроились: схему с тремя центральными защитниками дополнили латерали в лице Мостового и Педро, при этом последний играл уже далеко не на своём привычном фланге. Так «Зенит» пытался нейтрализовать «ромб» армейцев — и в целом даже получалось.

ЦСКА — Зенит https://t.me/pfccskamoscow

Кисляк оживляет интригу, Обляков упускает шанс

Матч начал меняться ближе к концу первого тайма. На 37-й минуте Матвей Кисляк, который провёл, наверное, лучший матч в карьере, протащил мяч к штрафной и решился на удар. Неудобный рикошет от Нино и мяч оказался в сетке, за спиной у Адамова. Один гол отыгран, а атмосфера на переполненном стадионе накалилась.

Матвей Кисляк https://t.me/pfccskamoscow

Спустя несколько минут — спорный эпизод: после удара Роши мяч попал в руку Алипа. Судья Мешков сначала дал штрафной, но после просмотра VAR указал на «точку». Обляков подошёл — и вчистую проиграл дуэль Адамову. Голкипер «Зенита» эффектно отбил удар с 11-метровой, но и пробил Иван, мягко говоря, неидеально.

Денис Адамов fczenit.ru

Мусаев спасает ЦСКА

После перерыва Семак выпустил Луиса Энрике, и «Зенит» выглядел спокойнее. Армейцы хоть и контролировали мяч, но не могли взломать насыщенную оборону гостей. Единственный по-настоящему опасный момент возник у Гуарирапы, но Адамов вновь оказался на месте. Есть ощущение, что именно Энрике будет «главным бразильцем» питерцев в следующем сезоне, уж слишком очевидно качество, которое он даёт.

Однако давление росло. Усталость, ошибки в простых ситуациях, всё чаще необязательные потери — «Зенит» начал сыпаться. ЦСКА уже раскрылся и начал раз за разом бомбардировать штрафную.

На 90+2-й минуте — развязка. Навес Кругового с угла, ошибка Эраковича — и Мусаев, лучший бомбардир армейцев в 2025 году, головой сравнивает счёт по сумме двух матчей. Стадион взорвался так, что в соседних с ВЭБ-Ареной домах наверняка затряслась посуда в сервантах.

Тороп спасает, Соболев и Мантуан грустят

Дополнительного времени нет — по регламенту Кубка предусмотрена сразу серия 11-метровых. И вот здесь нужно сделать отступление.

На 89-й минуте, ещё до гола Мусаева, Семак сделал тройную замену. Потянуть время, удержать результат — так делают все, ничего зазорного. Но именно в этот момент на поле вышли Александр Соболев и Густаво Мантуан. Они вышли додержать, домучить, постоять с мячом у углового флага, а в итоге решили бить пенальти в серии.

Первым пошёл бить Соболев — зарядить партнёров уверенностью, дать настрой всей серии. И пробил просто ужасно: низом, почти по центру, так, что Слава Тороп уже завалился в угол, а потом успел среагировать на мяч и достать его.

Александр Соболев fczenit.ru

Но и заслуги самого Торопа преуменьшать не будем. Он очень уверенно отыграл всю серию и был близок к тому, чтобы взять ещё 2 удара зенитовцев, без шансов пробил только Луис Энрике. Ну а Густаво Мантуан пошёл бить пятым — взял очень длинный разбег и как-то очень коряво ударил мимо левого угла.

Важно заметить, игроки ЦСКА не дакли осечки ни разу. Точные удары исполнили Роша, Дивеев, Гайич и Кисляк. Без пауз, пижонства и огромного эго — все уверенно пробили по своим углами.

ЦСКА — Зенит https://t.me/pfccskamoscow

Армейцы сделали то, что казалось невозможным — обыграли действующего чемпиона и обладателя Кубка 2:0 в основное время и морально задавили в серии пенальти.

Ротация ЦСКА была минимальной, Николич не стал делить турниры на главные и второстепенные. Вернулись в строй лидеры обороны, а в атаке решающую роль сыграли те, кто заслужил место своей формой — Гуарирапа, Койта, Мусаев. Сложный, выстраданный, эмоциональный камбек — и место в Суперфинале.

ЦСКА — Зенит https://t.me/pfccskamoscow

А «Зениту» остаётся только сожалеть: они не смогли пройти ЦСКА, имея преимущество в два гола, и теперь встретят столетие клуба без национального кубка. Как минимум.

1 июня, Лужники. Суперфинал. ЦСКА ждёт своего соперника — «Спартак» или «Ростов». Но уже сейчас ясно одно: эта весна принадлежит армейцам.