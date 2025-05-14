Чудо в Москве: ЦСКА сотворил камбек и вырвал у «Зенита» путёвку в Суперфинал Кубка

Сергей Семак предпочёл не выпускать всех лидеров в старте: Энрике и Мантуан начали на скамейке, а Лусиано вовсе не попал в заявку. Тем не менее, именно «Зенит» начал опаснее и уже в дебюте мог решать исход двухматчевого противостояния. Однако Тороп дважды спас после ударов Кассьерры и Глушенкова. ЦСКА в эти минуты выглядел зажато, под давлением и без привычных козырей — даже угловых не было.
А тем временем гости полностью перестроились: схему с тремя центральными защитниками дополнили латерали в лице Мостового и Педро, при этом последний играл уже далеко не на своём привычном фланге. Так «Зенит» пытался нейтрализовать «ромб» армейцев — и в целом даже получалось.
Кисляк оживляет интригу, Обляков упускает шанс
Матч начал меняться ближе к концу первого тайма. На 37-й минуте Матвей Кисляк, который провёл, наверное, лучший матч в карьере, протащил мяч к штрафной и решился на удар. Неудобный рикошет от Нино и мяч оказался в сетке, за спиной у Адамова. Один гол отыгран, а атмосфера на переполненном стадионе накалилась.
Спустя несколько минут — спорный эпизод: после удара Роши мяч попал в руку Алипа. Судья Мешков сначала дал штрафной, но после просмотра VAR указал на «точку». Обляков подошёл — и вчистую проиграл дуэль Адамову. Голкипер «Зенита» эффектно отбил удар с 11-метровой, но и пробил Иван, мягко говоря, неидеально.
Мусаев спасает ЦСКА
После перерыва Семак выпустил Луиса Энрике, и «Зенит» выглядел спокойнее. Армейцы хоть и контролировали мяч, но не могли взломать насыщенную оборону гостей. Единственный по-настоящему опасный момент возник у Гуарирапы, но Адамов вновь оказался на месте. Есть ощущение, что именно Энрике будет «главным бразильцем» питерцев в следующем сезоне, уж слишком очевидно качество, которое он даёт.
Однако давление росло. Усталость, ошибки в простых ситуациях, всё чаще необязательные потери — «Зенит» начал сыпаться. ЦСКА уже раскрылся и начал раз за разом бомбардировать штрафную.
На 90+2-й минуте — развязка. Навес Кругового с угла, ошибка Эраковича — и Мусаев, лучший бомбардир армейцев в 2025 году, головой сравнивает счёт по сумме двух матчей. Стадион взорвался так, что в соседних с ВЭБ-Ареной домах наверняка затряслась посуда в сервантах.
Тороп спасает, Соболев и Мантуан грустят
Дополнительного времени нет — по регламенту Кубка предусмотрена сразу серия 11-метровых. И вот здесь нужно сделать отступление.
На 89-й минуте, ещё до гола Мусаева, Семак сделал тройную замену. Потянуть время, удержать результат — так делают все, ничего зазорного. Но именно в этот момент на поле вышли Александр Соболев и Густаво Мантуан. Они вышли додержать, домучить, постоять с мячом у углового флага, а в итоге решили бить пенальти в серии.
Первым пошёл бить Соболев — зарядить партнёров уверенностью, дать настрой всей серии. И пробил просто ужасно: низом, почти по центру, так, что Слава Тороп уже завалился в угол, а потом успел среагировать на мяч и достать его.
Но и заслуги самого Торопа преуменьшать не будем. Он очень уверенно отыграл всю серию и был близок к тому, чтобы взять ещё 2 удара зенитовцев, без шансов пробил только Луис Энрике. Ну а Густаво Мантуан пошёл бить пятым — взял очень длинный разбег и как-то очень коряво ударил мимо левого угла.
Важно заметить, игроки ЦСКА не дакли осечки ни разу. Точные удары исполнили Роша, Дивеев, Гайич и Кисляк. Без пауз, пижонства и огромного эго — все уверенно пробили по своим углами.
Армейцы сделали то, что казалось невозможным — обыграли действующего чемпиона и обладателя Кубка 2:0 в основное время и морально задавили в серии пенальти.
Ротация ЦСКА была минимальной, Николич не стал делить турниры на главные и второстепенные. Вернулись в строй лидеры обороны, а в атаке решающую роль сыграли те, кто заслужил место своей формой — Гуарирапа, Койта, Мусаев. Сложный, выстраданный, эмоциональный камбек — и место в Суперфинале.
А «Зениту» остаётся только сожалеть: они не смогли пройти ЦСКА, имея преимущество в два гола, и теперь встретят столетие клуба без национального кубка. Как минимум.
1 июня, Лужники. Суперфинал. ЦСКА ждёт своего соперника — «Спартак» или «Ростов». Но уже сейчас ясно одно: эта весна принадлежит армейцам.