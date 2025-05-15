«Хетафе» проиграл не один матч подряд. Клуб уже в 5 очках от зоны вылета. «Атлетик» будет сражаться за Лигу чемпионов, так как упустил эту возможность в Лиге Европы. «Горожанам» предстоит сложнейший матч.
В четырех из пяти матчей между командами фиксировали ничью. Но сможет ли «Хетафе» с текущей формой сыграть на равных со злыми «басками»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 3.55 на победу «Хетафе» и 2.54 на победу «Атлетика».
- Эксперты LiveSport полагают, что «Атлетик» оформит выход в Лигу чемпионов. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что «Атлетик» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.
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