22:30Эспаньол — БарселонаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафинья«Эспаньол» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Хетафе» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Хетафе Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    «Хетафе» примет «Атлетик» Бильбао в матче 36-го тура испанской Примеры. Встреча команд состоится 15 мая на стадионе «Колизей». Начало в 22:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Хетафе» проиграл не один матч подряд. Клуб уже в 5 очках от зоны вылета. «Атлетик» будет сражаться за Лигу чемпионов, так как упустил эту возможность в Лиге Европы. «Горожанам» предстоит сложнейший матч.

    В четырех из пяти матчей между командами фиксировали ничью. Но сможет ли «Хетафе» с текущей формой сыграть на равных со злыми «басками»?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 3.55 на победу «Хетафе» и 2.54 на победу «Атлетика».

    • Эксперты LiveSport полагают, что «Атлетик» оформит выход в Лигу чемпионов. Ставки на матч они предложили в этом прогнозе.

    • Искусственный интеллект считает, что «Атлетик» победит со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Хетафе» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сине-гранатовые» сделают важнейший шаг на пути к чемпионству
  • «Эспаньол» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Канада выдаст очередную результативную игру
  • Канада — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Оформит ли «Атлетик» выход в Лигу чемпионов?
  • «Хетафе» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.66
  • Экспресс дня 15 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эспаньол — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Канада — Австрия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хетафе — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Швеция — Словения
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  1.76
  • Прогноз на матч Швейцария — Норвегия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры