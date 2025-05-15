Газзаев: ЦСКА заслуженно вышел в финал Кубка России

Знаменитый российский тренерпрокомментировал выход своего бывшего клуба ЦСКА в суперфинал Кубка России.

«ЦСКА играл лучше и качественнее. Было видно, что команда очень мобильна. По моментам у них было больше возможностей, чем у "Зенита". Если взять противостояние в целом, то ЦСКА смотрелся лучше и заслуженно добился выхода в финал», — сказал Газзаев «СЭ».

В ответной игре ЦСКА обыграл «Зенит» и вышел в суперфинал по сумме двух матчей (0:2; 2:0, пенальти — 4:3). Он пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

Соперником армейцев будет победитель финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом», который состоится сегодня, 15 мая.