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    Максим Шабанов«Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
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    «Вальядолид» — «Жирона»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Матч 36-го тура испанской Примеры «Вальядолид»«Жирона» состоится 13 мая в 20:00 на «Хосе Соррилья».

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    «Жирона» приехала набирать очки. Ей есть за что бороться. Команда всего в четырех очках от зоны вылета. «Вальядолид», который вылетит в конце сезона, проигрывает матч за матчем. Так что у гостей есть хороший шанс.

    При этом «Жирона» еще ни разу в истории не побеждала «Вальядолид» в его стенах. Удастся ли ей сделать исторический результат, узнаем в предстоящем матче.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Жирона» — фаворит букмекеров несмотря на статистику: 4.50 на победу хозяев, 1.74 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Их ставки можно посмотреть здесь.

    • ИИ пришел к выводу, что «Жирона» выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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