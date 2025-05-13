«Жирона» приехала набирать очки. Ей есть за что бороться. Команда всего в четырех очках от зоны вылета. «Вальядолид», который вылетит в конце сезона, проигрывает матч за матчем. Так что у гостей есть хороший шанс.
При этом «Жирона» еще ни разу в истории не побеждала «Вальядолид» в его стенах. Удастся ли ей сделать исторический результат, узнаем в предстоящем матче.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Жирона» — фаворит букмекеров несмотря на статистику: 4.50 на победу хозяев, 1.74 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Их ставки можно посмотреть здесь.
- ИИ пришел к выводу, что «Жирона» выиграет 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.
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