Матч 36-го тура испанской Примерысостоится 13 мая в 20:00 на «Хосе Соррилья».

«Жирона» приехала набирать очки. Ей есть за что бороться. Команда всего в четырех очках от зоны вылета. «Вальядолид», который вылетит в конце сезона, проигрывает матч за матчем. Так что у гостей есть хороший шанс.

При этом «Жирона» еще ни разу в истории не побеждала «Вальядолид» в его стенах. Удастся ли ей сделать исторический результат, узнаем в предстоящем матче.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Жирона» — фаворит букмекеров несмотря на статистику: 4.50 на победу хозяев, 1.74 на победу гостей.

Эксперты LiveSport ждут от матча результативности. Их ставки можно посмотреть здесь.

ИИ пришел к выводу, что «Жирона» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Жирона» смотрите на LiveCup.Run.

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