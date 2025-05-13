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    Оформит ли «Жирона» спасение в Ла Лиге?

    Вальядолид — Жирона: Хозяева на шесть очков опережают зону вылета, но оформят ли они прописку сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.83

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    Кристиан Стуани
    13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2025 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 20:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже доигрывает сезон перед понижением в классе.

    Команда находится на последней, 20-й строчке таблицы с отставанием в 19 очков от безопасной 17-й позиции, поэтому уже не имеет даже теоретических шансов на спасение.

    Вальядолид — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Мальорки» (1:2).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в домашниих стенах потерял очки, проиграв «Барселоне» с результатом 1:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Айду, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 16-ти последних поединках ни разу не выиграл.

    Это свидетельствует об откровенно плохих шансах гостей даже на один балл, пусть и на своем поле против чуть более сильного и более мотивированного соперника.

    Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 38 пунктов и борется за выживание в элите.

    Команда пребывает на безопасной 15-й строчке с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) за три тура до конца сезона в Ла Лиге.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства каталонский клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» — 0:1.

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив снова-таки в домашних стенах теперь уже набрал максимум пунктов, одержав победу над «Мальоркой» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Гутьеррес, ван де Бек, Артеро и Хиль, дисквалифицированы — Эррера и Крейчи.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» выиграла лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Это вроде бы свидетельствует о плохих шансах гостей даже на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, перевес в классе все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти последних матчах «Вальядолида» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Жироны» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.00, победа «Вальядолида» — в 5.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Вальядолида».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Вальядолид — Жирона?

    Матч Вальядолид — Жирона состоится 13 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Вальядолид — Жирона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Вальядолид — Жирона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Вальядолид — Жирона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Вальядолид — Жирона?

    Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.00, победа «Вальядолида» — в 5.30.

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    Вальядолид — Жирона: прогноз и ставка за 1.83, статистика, коэффициенты матча 13.05.202520:00. Оформит ли «Жирона» спасение в Ла Лиге?
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