Вальядолид — Жирона: Хозяева на шесть очков опережают зону вылета, но оформят ли они прописку сейчас? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.83

13 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вальядолид» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже доигрывает сезон перед понижением в классе.

Команда находится на последней, 20-й строчке таблицы с отставанием в 19 очков от безопасной 17-й позиции, поэтому уже не имеет даже теоретических шансов на спасение.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура национального чемпионата клуб на выезде потерпел поражение от «Мальорки» (1:2).

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив в домашниих стенах потерял очки, проиграв «Барселоне» с результатом 1:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Айду, Давид Торрес и Хави Санчес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 16-ти последних поединках ни разу не выиграл.

Это свидетельствует об откровенно плохих шансах гостей даже на один балл, пусть и на своем поле против чуть более сильного и более мотивированного соперника.

Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 38 пунктов и борется за выживание в элите.

Команда пребывает на безопасной 15-й строчке с отрывом в шесть баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) за три тура до конца сезона в Ла Лиге.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства каталонский клуб на своем поле проиграл «Вильярреалу» — 0:1.

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив снова-таки в домашних стенах теперь уже набрал максимум пунктов, одержав победу над «Мальоркой» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Гутьеррес, ван де Бек, Артеро и Хиль, дисквалифицированы — Эррера и Крейчи.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» выиграла лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы свидетельствует о плохих шансах гостей даже на три балла, особенно на чужом поле, тем не менее, перевес в классе все же позволяет им рассчитывать на успех.

Кристиан Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Вальядолида» забивали больше 2,5 голов

в пяти последних матчах «Вальядолида» забивали обе команды

в трех последних матчах «Жироны» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.00, победа «Вальядолида» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Вальядолида».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20