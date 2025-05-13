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    Сон Хын Мин назвал главную причину, из-за которой остался в «Тоттенхэме»

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    Нападающий «Тоттенхэм» Сон Хын Мин объяснил, почему не покинул лондонскую команду.

    Сон Хын Мин — нападающий «Тоттенхэма»
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    Сон Хын Мин — нападающий «Тоттенхэма»

    «Долгие годы об этом говорят. Главная причина, по которой я остался в "Тоттенхэме", это моё желание совершить то, чего ещё никто не смог сделать. Именно поэтому я здесь. Для завершения пазла нужны все детали.

    Думаю, я собрал почти все части для этого, не хватает лишь одной. Чувствую, будто мне не хватает последнего элемента, в последние десять лет я пытаюсь его найти. Надеюсь, что в этот раз я сложу пазл», — приводит слова Сона football.london.

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    • Напомним, что «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги Европы, где сыграет против «Манчестер Юнайтед» 21-го мая в 22:00 мск.

    Сон Хын Мин пополнил состав «шпор» в 2015-м году. С тех пор форвард провел 452 матча за «Тоттенхэм», забил 173 гола и отдал 101 голевую передачу.

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