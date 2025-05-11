Обеим команда нужна сегодня победа, поскольку в случае потери очков кто-то может потерять место в зоне Лиги чемпионов. Ни «Ньюкасл», ни «Челси» не будет устраивать ничья.
Для «аристократов» «Сент-Джеймс Парк» — настоящий кошмар. Здесь они проиграли в трех последних поединках. Нас ждет интересное противостояние двух команд с амбициями на Лигу чемпионов.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 2.27 на победу «Ньюкасла», 2.95 на победу «Челси».
- Эксперты LiveSport считают, что все главные события матча будут отложены на второй тайм. Подробнее в прогнозе.
- Искусственный интеллект поставил на разгромную победу «Ньюкасла» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
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