Ньюкасл — Челси. Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, АПЛ, 11 мая 2025 года

11 мая в 36-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Челси». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» идет на четвертом месте в таблице АПЛ. В активе команды 63 очка.

У «сорок» 19 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Разница мячей составляет 66-45.

Последние матчи: В апреле «Ньюкасл» из шести матчей проиграл лишь в одном. 19 апреля команда в гостях уступила «Астон Вилле» со счетом 1:4.

В текущем месяце уже была сыграна одна встреча. 4 мая «Ньюкасл» в гостях разошелся миром с «Брайтоном». Был зафиксирован счет 1:1.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: Перед «Ньюкаслом» стоит цель в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Шансы очень неплохие. Команда сейчас располагается в первой четверке, но конкуренты находятся очень близко.

В чемпионате Англии у «Ньюкасла» пятиматчевая домашняя выигрышная серия. Победит ли клуб шестой раз подряд в родных стенах?

Последний раз «Ньюкасл» в АПЛ терял очки на своем поле 1 февраля. Тогда команда в родных стенах уступила «Фулхэму» со счетом 1:2.

«Челси»

Турнирное положение: «Челси» находится на 5-й строчке в таблице. У синих столько же очков, сколько и у «Ньюкасла» — 63.

В 35 встречах «Челси» одержал 18 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений. Лондонцы забили 62 гола и пропустили 41 мяч.

Последние матчи: В мае «Челси» показывает отличные результаты. Пока синие только выигрывают.

В полуфинале Лиги конференций «Челси» дважды взял верх над «Юргорденом» (4:1, 1:0). Кроме того, в мае в АПЛ подопечные Энцо Марески дома одолели «Ливерпуль» со счетом 3:1.

Состояние команды: «Челси» готовится к матчу в очень хорошем настроении. Ранее лондонцы вышли в финал Лиги конференций. Впереди — решающая битва с испанским «Бетисом».

«Челси» не проигрывает в гостях с 16 марта. Тогда команда Энцо Марески на выезде уступила лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:1.

Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл». У «Челси» после еврокубковых баталий накопилась усталость. Для синих предстоящий выезд будет крайне непростым.

Ранее в гостях «Челси» выиграл три матча кряду. В первом круге лондонцы на своем поле одержали победу. 27 октября 2024 года команда дома одолела «Ньюкасл» со счетом 2:1.

Статистика для ставок

В апреле «Ньюкасл» из шести матчей проиграл лишь в одном

«Челси» не уступает в гостях с 16 марта

В первом круге синие дома победили «Ньюкасл» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.16. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в 3.06.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Клубы борются за попадание в Лигу чемпионов. Предстоящий матч очень важен для обеих команд. Фаворита выделить сложно. У хозяев больше шансов на успех, но «Челси» по силам не проиграть.

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.69.

Прогноз: Более рискованный прогноз, что в этом матче по итогам первого тайма будет зафиксирована ничья. До перерыва ожидается равная борьба.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.36