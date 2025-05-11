В 36-м туре итальянской Серии А лидер турнирапримет. Матч состоится 11 мая в 21:45 мск.

«Наполи» не имеет права на ошибку в оставшихся матчах сезона. Команда Антонио Конте пока что лидирует и ей необходимо дальше набирать баллы, чтобы не дать «Интеру» себя обойти.

Уже в этом туре «нерадзурри» могут сравняться с «неаполитанцами» по очкам. В случае победы подопечные Конте возобновят разрыв в 3 балла.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что у «Дженоа» мало шансов перед лидером. Ставки принимаются с коэффициентами 1.33 и 10.0.

Эксперты LiveSport согласны с букмекерами. Ставки доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект сделал свой прогноз и поставил на победу «Наполи» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

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