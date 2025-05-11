21:45Наполи — ДженоаОнлайн
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    «Наполи» — «Дженоа»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 36-м туре итальянской Серии А лидер турнира «Наполи» примет «Дженоа». Матч состоится 11 мая в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Наполи» не имеет права на ошибку в оставшихся матчах сезона. Команда Антонио Конте пока что лидирует и ей необходимо дальше набирать баллы, чтобы не дать «Интеру» себя обойти.

    Уже в этом туре «нерадзурри» могут сравняться с «неаполитанцами» по очкам. В случае победы подопечные Конте возобновят разрыв в 3 балла.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что у «Дженоа» мало шансов перед лидером. Ставки принимаются с коэффициентами 1.33 и 10.0.

    • Эксперты LiveSport согласны с букмекерами. Ставки доступны в прогнозе.

    • Искусственный интеллект сделал свой прогноз и поставил на победу «Наполи» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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