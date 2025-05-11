«Наполи» не имеет права на ошибку в оставшихся матчах сезона. Команда Антонио Конте пока что лидирует и ей необходимо дальше набирать баллы, чтобы не дать «Интеру» себя обойти.
Уже в этом туре «нерадзурри» могут сравняться с «неаполитанцами» по очкам. В случае победы подопечные Конте возобновят разрыв в 3 балла.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что у «Дженоа» мало шансов перед лидером. Ставки принимаются с коэффициентами 1.33 и 10.0.
- Эксперты LiveSport согласны с букмекерами. Ставки доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект сделал свой прогноз и поставил на победу «Наполи» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
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