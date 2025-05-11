«Вест Хэм» обыграл «МЮ», «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас»

Завершились еще два матча 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» на своем поле потерпел поражение от «Вест Хэма» со счетом 0:2.

На 26-й минуте чешский полузащитник Томаш Соучек с передачи Мохамеда Кудуса открыл счет.

Второй гол в начале второго тайма забил Джаррод Боуэн.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 0:2 Голы: 0:1 Tomas Soucek (26'), 0:2 Джаррод Боуэн (57') Манчестер Юнайтед: Нуссайр Мазрауи, Лени Йоро (Гарри Магуайр, 52'), Люк Шоу (Виктор Линделёф, 52'), Гарри Амасс, Кобби Майну, Мануэль Угарте (Патрик Доргу, 59'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Маунт (Алехандро Гарначо, 59'), Алтай Байындыр, Амад Диалло (Кристиан Эриксен, 83'), Расмус Хёйлунн Вест Хэм: Альфонс Ареола, Аарон Ван-Биссака, Владимир Цоуфаль (Эмерсон, 83'), Аарон Крессвел, Макс Килман, Жан-Клер Тодибо (Константинос Мавропанос, 83'), Мохаммед Кудус (Карлос Солер, 73'), Родригес Гидо (Эдсон Альварес, 64'), Джеймс Уорд-Праус, Джаррод Боуэн (Никлас Фуллкруг, 73'), Tomas Soucek Предупреждение: Аарон Крессвел (61')

«Вест Хэм» с 40 очками на 15-м месте, «МЮ» (39) — 16-й.

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«Тоттенхэм» дома также проиграл «Кристал Пэлас» — 0:2.

Главным героем встречи стал полузащитник гостей Эберечи Эзе, забивший на 45-й и 48-й минутах.

Футбол. Англия. Премьер-лига Тоттенхэм — Кристал Пэлас 0:2 Голы: 0:1 Эберечи Эзе (45'), 0:2 Эберечи Эзе (48') Тоттенхэм: Антонин Кински, Кевин Дансо, Бен Дэвис, Джед Спенс, Педро Порро (Сон Хын Мин, 58'), Папе Сарр, Родриго Бентанкур (Ив Биссума, 46'), Арчи Грей, Деян Кулушевски (Майки Мур, 19'), Матис Тель, Вильсон Одобер Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Тайрик Митчелл (Бен Чилвел, 61'), Даниэль Муньос, Марк Гехи, Максанс Лакруа, Крис Ричардс, Эберечи Эзе, Хефферсон Лерма (Даити Камада, 61'), Уилл Хьюз (Джастин Девенни, 87'), Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 60'), Исмаила Сарр (Ромен Эссе, 78') Предупреждения: Родриго Бентанкур (37'), Хефферсон Лерма (47'), Хефферсон Лерма (47')

«Тоттенхэм» сейчас занимает 17-е место в 38 очками. «Кристал Пэлас» (46) — 12-й.