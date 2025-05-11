Колосков — о вылете «Факела»: В будущем сезоне, пожалуйста, занимайте первое‑второе место в Первой лиги

Почётный президент РПЛвыразил сожаление по поводу вылета воронежскогоиз Российской премьер-лиги.

«Я испытываю к таким командам чувство сожаления, потому что было потрачено очень много времени на подготовку. "Факел" вылетел по спортивному принципу. В будущем сезоне, пожалуйста, занимайте первое‑второе место в Первой лиги и возвращайтесь в РПЛ», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Воронежский клуб провёл три сезона подряд в высшем дивизионе, но по итогам текущего чемпионата досрочно потерял шансы на сохранение прописки.

Сейчас «Факел» занимает последнее место в таблице, набрав всего 16 очков после 28 туров и имея одну из худших разниц мячей в лиге (12–39).

Команда одержала всего две победы за сезон и не выигрывает уже 12 матчей подряд.