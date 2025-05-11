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    Колосков — о вылете «Факела»: В будущем сезоне, пожалуйста, занимайте первое‑второе место в Первой лиги

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    Почётный президент РПЛ Вячеслав Колосков выразил сожаление по поводу вылета воронежского «Факела» из Российской премьер-лиги.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Я испытываю к таким командам чувство сожаления, потому что было потрачено очень много времени на подготовку. "Факел" вылетел по спортивному принципу. В будущем сезоне, пожалуйста, занимайте первое‑второе место в Первой лиги и возвращайтесь в РПЛ», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

    Воронежский клуб провёл три сезона подряд в высшем дивизионе, но по итогам текущего чемпионата досрочно потерял шансы на сохранение прописки.

    Сейчас «Факел» занимает последнее место в таблице, набрав всего 16 очков после 28 туров и имея одну из худших разниц мячей в лиге (12–39).

    Команда одержала всего две победы за сезон и не выигрывает уже 12 матчей подряд.

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