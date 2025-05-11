В 28-м турепроведут очный поединок, который состоится 11 мая на «Самара Арене» в 14:00 мск.

«Ахмат» приехал за победой, которая может позволить ему покинуть зону стыковых матчей. При этом грозненцы не побеждают уже 3 тура, два из которых они проиграли.

В нынешнем сезоне «Ахмат» выиграл только одну выездную встречу из 13. Теперь ему необходимо прервать безвыигрышную серию, поскольку от этого зависит дальнейшее участие в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.25 на победу «Акрона», 3.50 на ничью, 2.20 на победу «Ахмата».

Эксперты LiveSport ждут мало голов и больше решительности от «Ахмата». Ставки доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.