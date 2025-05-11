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    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
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    «Акрон» — «Ахмат»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 28-м туре «Акрон» и «Ахмат» проведут очный поединок, который состоится 11 мая на «Самара Арене» в 14:00 мск.

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    «Ахмат» приехал за победой, которая может позволить ему покинуть зону стыковых матчей. При этом грозненцы не побеждают уже 3 тура, два из которых они проиграли.

    В нынешнем сезоне «Ахмат» выиграл только одну выездную встречу из 13. Теперь ему необходимо прервать безвыигрышную серию, поскольку от этого зависит дальнейшее участие в РПЛ.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.25 на победу «Акрона», 3.50 на ничью, 2.20 на победу «Ахмата».

    • Эксперты LiveSport ждут мало голов и больше решительности от «Ахмата». Ставки доступны в прогнозе.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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