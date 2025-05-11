«Ахмат» приехал за победой, которая может позволить ему покинуть зону стыковых матчей. При этом грозненцы не побеждают уже 3 тура, два из которых они проиграли.
В нынешнем сезоне «Ахмат» выиграл только одну выездную встречу из 13. Теперь ему необходимо прервать безвыигрышную серию, поскольку от этого зависит дальнейшее участие в РПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие коэффициенты: 3.25 на победу «Акрона», 3.50 на ничью, 2.20 на победу «Ахмата».
- Эксперты LiveSport ждут мало голов и больше решительности от «Ахмата». Ставки доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Ахмат» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.