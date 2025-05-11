Акрон — Ахмат: ставка за 2.12 и прогноз на матч РПЛ

11 мая в 28-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Акрон» и «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона и уже точно не вылетит из РПЛ.

В настоящий момент акроновцы имеют в своем активе 32 очка и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

Тольяттинский коллектив за 27 матчей смог 34 раза забить и 47 раз пропустил в свои ворота.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» победили «Динамо» Мх (1:0), но сыграли вничью с «Химками» (2:2).

До этого же тольяттинцы проиграли «Спартаку» (2:3), но выиграли у «Факела» (1:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева уже решили главную задачу — остались в РПЛ. Первый сезон для «Акрона» в сильнейшей лиге страны можно считать успешным.

Безусловно, Артем Дзюба и компания не будут останавливаться и бросать играть, но выше подняться уже точно не смогут.

«Ахмат»

Турнирное положение: грозненцы находятся в борьбе за то, чтобы не попасть в зону переходных матчей.

Сейчас в активе ахматовцев 24 зачетных балла и девятое место в турнирной таблице.

Команда из Грозного 24 раза поразили ворота соперника и 41 раз пропустила в свои в этом сезоне.

Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» сыграли вничью с ЦСКА (1:1), но проиграли «Пари НН» (0:1) и «Краснодару» (1:3).

До этого же грозненский коллектив завершил борьбу в Кубке России, уступив «Локомотиву» (1:2).

Лишь перед этим «Ахмат» смог победить, в родных стенах переиграв «Ростов» (2:1).

Не сыграют: в лазарете находится Антон Швец.

Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева близки к тому, чтобы остаться в РПЛ, но для этого «Ахмату» нужно побеждать. Сейчас команда только на один балл отстает от спасительного места, которое занимают «Химки».

Впереди у «Ахмата» также матчи с махачкалинским «Динамо» и «Зенитом», поэтому желательно команде добыть очки в этой игре и тогда будет немного спокойнее.

Статистика для ставок

«Акрон» проиграл только 1 из последних 4 матчей

«Ахмат» не может победить на протяжении 4 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Ахмат» и «Акрон» сыграли вничью 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа «Акрона» — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

Прогноз: «Ахмату» важнее победа в этой игре и он ее вполне может добыть.

Ставка: победа «Ахмата» за 2.12.

Прогноз: голы командам даются не очень легко, поэтому они вполне могут не пробить тотал.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.