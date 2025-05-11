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    Акрон — Ахмат: ставка за 2.12 и прогноз на матч РПЛ

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    Максим Самородов («Ахмат»)
    11 мая в 28-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Акрон» и «Ахмат». Начало встречи — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Ахмат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 14:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: команда из Тольятти является середняком текущего сезона и уже точно не вылетит из РПЛ.

    В настоящий момент акроновцы имеют в своем активе 32 очка и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ.

    Акрон — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Тольяттинский коллектив за 27 матчей смог 34 раза забить и 47 раз пропустил в свои ворота.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-белые» победили «Динамо» Мх (1:0), но сыграли вничью с «Химками» (2:2).

    До этого же тольяттинцы проиграли «Спартаку» (2:3), но выиграли у «Факела» (1:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим «Акрон» уступил «Краснодару» (0:1), «Ростову» (2:3) и ЦСКА (1:2).

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Заурбека Тедеева уже решили главную задачу — остались в РПЛ. Первый сезон для «Акрона» в сильнейшей лиге страны можно считать успешным.

    Безусловно, Артем Дзюба и компания не будут останавливаться и бросать играть, но выше подняться уже точно не смогут.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: грозненцы находятся в борьбе за то, чтобы не попасть в зону переходных матчей.

    Сейчас в активе ахматовцев 24 зачетных балла и девятое место в турнирной таблице.

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    • Команда из Грозного 24 раза поразили ворота соперника и 41 раз пропустила в свои в этом сезоне.

    Последние матчи: в прошлых турах «зелено-белые» сыграли вничью с ЦСКА (1:1), но проиграли «Пари НН» (0:1) и «Краснодару» (1:3).

    До этого же грозненский коллектив завершил борьбу в Кубке России, уступив «Локомотиву» (1:2).

    Лишь перед этим «Ахмат» смог победить, в родных стенах переиграв «Ростов» (2:1).

    Не сыграют: в лазарете находится Антон Швец.

    Состояние команды: подопечные Сергея Ташуева близки к тому, чтобы остаться в РПЛ, но для этого «Ахмату» нужно побеждать. Сейчас команда только на один балл отстает от спасительного места, которое занимают «Химки».

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    Впереди у «Ахмата» также матчи с махачкалинским «Динамо» и «Зенитом», поэтому желательно команде добыть очки в этой игре и тогда будет немного спокойнее.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» проиграл только 1 из последних 4 матчей

    • «Ахмат» не может победить на протяжении 4 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Ахмат» и «Акрон» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа «Акрона» — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.85 и 1.95.

    Прогноз: «Ахмату» важнее победа в этой игре и он ее вполне может добыть.

    Ставка: победа «Ахмата» за 2.12.

    Прогноз: голы командам даются не очень легко, поэтому они вполне могут не пробить тотал.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Акрон — Ахмат?

    Матч Акрон — Ахмат состоится 11 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Акрон — Ахмат?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Ахмата.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Акрон — Ахмат?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Ахмата» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Акрон — Ахмат?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Акрон — Ахмат?

    Коэффициенты букмекеров: «Ахмат» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.50, а победа «Акрона» — в 3.40.

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