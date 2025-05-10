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    ЦСКА — КраснодарЦСКА — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция
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    «Монако» — «Лион»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 33-м туре французской Лиги 1 «Монако» примет «Лион» на поле стадиона «Луи II». Матч состоится 10 мая в 22:00 мск.

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    «Монако» идет третьим в таблице, имея 58 очков, которые пока что не гарантируют команде участие в Лиге чемпионов. Факт того, что «Лион» отстает от «монегасков» всего на 4 пункта, придает матчу еще больше интриги.

    В этом туре «олимпийцы» могут обеспечить себе место в еврокубковой зоне. Таким образом, они будут пытаться выиграть, хотя в предыдущей встрече уступили 0:2.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок

    • «Монако» — фаворит поединка. Котировки букмекеров составляют 1.86 и 3.70 соответственно.

    • Эксперты LiveSport оценили шансы команд, проанализировали статистику и сделали две ставки, с которыми можно ознакомиться в их прогнозе.

    • Искусственный интеллект ставит на результативную ничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монако» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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