В 33-м туре французской Лиги 1приметна поле стадиона «Луи II». Матч состоится 10 мая в 22:00 мск.

«Монако» идет третьим в таблице, имея 58 очков, которые пока что не гарантируют команде участие в Лиге чемпионов. Факт того, что «Лион» отстает от «монегасков» всего на 4 пункта, придает матчу еще больше интриги.

В этом туре «олимпийцы» могут обеспечить себе место в еврокубковой зоне. Таким образом, они будут пытаться выиграть, хотя в предыдущей встрече уступили 0:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок

«Монако» — фаворит поединка. Котировки букмекеров составляют 1.86 и 3.70 соответственно.

Эксперты LiveSport оценили шансы команд, проанализировали статистику и сделали две ставки, с которыми можно ознакомиться в их прогнозе.

Искусственный интеллект ставит на результативную ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

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