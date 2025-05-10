«Монако» идет третьим в таблице, имея 58 очков, которые пока что не гарантируют команде участие в Лиге чемпионов. Факт того, что «Лион» отстает от «монегасков» всего на 4 пункта, придает матчу еще больше интриги.
В этом туре «олимпийцы» могут обеспечить себе место в еврокубковой зоне. Таким образом, они будут пытаться выиграть, хотя в предыдущей встрече уступили 0:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок
- «Монако» — фаворит поединка. Котировки букмекеров составляют 1.86 и 3.70 соответственно.
- Эксперты LiveSport оценили шансы команд, проанализировали статистику и сделали две ставки, с которыми можно ознакомиться в их прогнозе.
- Искусственный интеллект ставит на результативную ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Монако» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
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