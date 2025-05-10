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    Дмитрий Рыбчинский«Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    «Комо» — «Кальяри»: стартовые составы на матч итальянской Серии А

    «Комо» — «Кальяри»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    Названы стартовые составы на матч 36-го тура между «Комо» и «Кальяри» в рамках итальянской Серии А.

    Альберто Морено
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    Альберто Морено

    «Комо»: Жан Бутез Мергим Войвода Эдоардо Гольданига Марк-Оливер Кемпф Альберто Морено Максанс Какере Лукаш Да Кунья Жонатан Иконе Николас Пас Габриэль Стрефецца Анастасиос Дувикас.

    «Кальяри»: Элия Каприле Габриэле Дзаппа Хосе Паломино Себастьяно Луперто Надир Цортеа Алессандро Дейола Антуан Макумбу Ндари Адопо Томмазо Ауджелло Зиту Лувумбу Роберто Пикколи.

    Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.

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