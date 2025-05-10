«Комо» — «Кальяри»: стартовые составы на матч итальянской Серии А

Названы стартовые составы на матч 36-го тура междув рамках итальянской Серии А.

«Комо»: Жан Бутез Мергим Войвода Эдоардо Гольданига Марк-Оливер Кемпф Альберто Морено Максанс Какере Лукаш Да Кунья Жонатан Иконе Николас Пас Габриэль Стрефецца Анастасиос Дувикас.

«Кальяри»: Элия Каприле Габриэле Дзаппа Хосе Паломино Себастьяно Луперто Надир Цортеа Алессандро Дейола Антуан Макумбу Ндари Адопо Томмазо Ауджелло Зиту Лувумбу Роберто Пикколи.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.