«Комо» — «Кальяри»: стартовые составы на матч итальянской Серии А

Альберто Морено Фото: globallookpress.com
«Комо»: Жан Бутез Мергим Войвода Эдоардо Гольданига Марк-Оливер Кемпф Альберто Морено Максанс Какере Лукаш Да Кунья Жонатан Иконе Николас Пас Габриэль Стрефецца Анастасиос Дувикас.
«Кальяри»: Элия Каприле Габриэле Дзаппа Хосе Паломино Себастьяно Луперто Надир Цортеа Алессандро Дейола Антуан Макумбу Ндари Адопо Томмазо Ауджелло Зиту Лувумбу Роберто Пикколи.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. С прогнозом на игру можно ознакомиться по ссылке.