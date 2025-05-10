Джуд Беллингем перенесет операцию на правом плече летом

Полузащитник мадридского, у которого уже полтора года проблемы с плечом, может перенести операцию этим летом.

По данным испанских СМИ, хирургическое вмешательство становится всё более вероятным вариантом, и если оно состоится, Беллингем рискует пропустить начало следующего сезона.

Врачи и клуб пока не определили точную дату операции: если она пройдёт до начала клубного чемпионата мира (15 июня), у игрока есть шанс восстановиться к первым матчам сезона-2025/26. В противном случае возвращение полузащитника на поле может быть отложено до сентября

В текущем розыгрыше Ла Лиги Джуд Беллингем провёл 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач, оставаясь одним из лидеров «Реала».