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    Дмитрий Рыбчинский«Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    Джуд Беллингем перенесет операцию на правом плече летом

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    Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем, у которого уже полтора года проблемы с плечом, может перенести операцию этим летом.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По данным испанских СМИ, хирургическое вмешательство становится всё более вероятным вариантом, и если оно состоится, Беллингем рискует пропустить начало следующего сезона.

    Врачи и клуб пока не определили точную дату операции: если она пройдёт до начала клубного чемпионата мира (15 июня), у игрока есть шанс восстановиться к первым матчам сезона-2025/26. В противном случае возвращение полузащитника на поле может быть отложено до сентября

    В текущем розыгрыше Ла Лиги Джуд Беллингем провёл 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал восемь результативных передач, оставаясь одним из лидеров «Реала».

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