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    Кафанов: За этот сезон Сафонов вырос не просто как футболист, но как и личность

    Футбол Сборная России Футбол России Футбол Франции ПСЖ
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал дебютный сезон Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» лучшим в его карьере.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «В первый сезон он за короткое время смог выйти на более высокий уровень, смог адаптироваться в другой стране к новым требованиям. Он дает интервью на французском языке, и это говорит о том, что он развивается не только как вратарь высокого уровня, но и как личность», — цитирует Кафанова издание ТАСС.

    В дебютном сезоне за «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

    Он стал чемпионом Франции и вместе с командой вышел в финал Лиги чемпионов, где 31 мая парижане встретятся с «Интером» в Мюнхене.

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