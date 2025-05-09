Кафанов: За этот сезон Сафонов вырос не просто как футболист, но как и личность

Тренер вратарей сборной Россииназвал дебютный сезонлучшим в его карьере.

«В первый сезон он за короткое время смог выйти на более высокий уровень, смог адаптироваться в другой стране к новым требованиям. Он дает интервью на французском языке, и это говорит о том, что он развивается не только как вратарь высокого уровня, но и как личность», — цитирует Кафанова издание ТАСС.

В дебютном сезоне за «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл 16 матчей, в которых пропустил 13 голов и шесть раз сыграл «на ноль».

Он стал чемпионом Франции и вместе с командой вышел в финал Лиги чемпионов, где 31 мая парижане встретятся с «Интером» в Мюнхене.