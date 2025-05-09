Мак Аллистер назван лучшим игроком АПЛ по итогам апреля

Аргентинский полузащитникпризнан лучшим игроком Английской Премьер-лиги по итогам апреля.

Это его первая подобная награда в АПЛ. В течение месяца Мак Аллистер отметился двумя голами в матчах против «Фулхэма» и «Тоттенхэма», а также отдал голевую передачу.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 82 очка после 35 туров и досрочно оформив чемпионство за четыре тура до конца сезона.

Команда под руководством Арне Слота стала чемпионом Англии впервые с 2020 года, а лучшим бомбардиром сезона стал Мохамед Салах с 28 голами.