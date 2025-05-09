Гол Гарсии обеспечил «Райо Вальекано» победу над «Лас-Пальмасом»

обыграл(1:0) в матче 35-го тура испанской Примеры.

Единственный гол в этом матче записал на свой счет Альваро Гарсия на 66-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Райо Вальекано 0:1 Гол: 0:1 Альваро Гарсия (66') Лас-Пальмас: Динко Хоркаш, Алекс Суарес (Хосе Кампанья, 70'), Хуанма Эрсог, Мика Мармоль, Хавьер Муньос (Сандро Рамирес, 70'), Дариу Эсугу (Марвин Парк, 57'), Альберто Молейро, Аднан Янузай (Хайме Мата, 70'), Вити Росада, Оливер Макберни, Stefan Bajcetic (Ману Фустер, 81') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу (Альфонсо Эспино, 78'), Пеп Чаварриа, Аридане Эрнандес, Флорьян Лежён, Иван Балью, Альваро Гарсия (Пелайо Фернандес, 83'), Унаи Лопес (Хорхе де Фрутос, 59'), Оскар Валентин (Херард Гумбау, 78'), Адриан Эмбарба (Педро Диас, 59'), Иси Паласон Предупреждения: Оскар Валентин (26'), Оливер Макберни (44'), Дариу Эсугу (55'), Иси Паласон (76'), Аугусто Баталья (78')

После этого матча «Райо Вальекано» занимает 7-е место в таблице Примеры с 47-ю очками в активе. «Лас-Пальмас» — на 18-й позиции (32).