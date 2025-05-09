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    Дмитрий Рыбчинский«Оренбург» — «Химки». Онлайн, прямая трансляция
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    Бальде и Касадо могут сыграть в матче против мадридского «Реала»

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    «Барселона» сообщила, что левый защитник Алехандро Бальде и опорный полузащитник Марк Касадо получили разрешение на участие в матче против мадридского «Реала».

    Алехандро Бальде
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    Алехандро Бальде

    «Игроки взрослой команды Бальде и Касадо получили разрешение на участие в матче», — говорится в заявлении каталонского клуба.

    Бальде восстанавливался после повреждения подколенного сухожилия, полученного в середине апреля, а Касадо залечивал травму связок, полученную в марте.

    Перед Эль-Класико «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на четыре очка — у каталонцев 79 баллов после 34 туров, у мадридцев — 75.

    Игра состоится 11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.

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