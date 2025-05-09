Бальде и Касадо могут сыграть в матче против мадридского «Реала»

сообщила, что левый защитники опорный полузащитникполучили разрешение на участие в матче против мадридского

«Игроки взрослой команды Бальде и Касадо получили разрешение на участие в матче», — говорится в заявлении каталонского клуба.

Бальде восстанавливался после повреждения подколенного сухожилия, полученного в середине апреля, а Касадо залечивал травму связок, полученную в марте.

Перед Эль-Класико «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на четыре очка — у каталонцев 79 баллов после 34 туров, у мадридцев — 75.

Игра состоится 11 мая на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по московскому времени.