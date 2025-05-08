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    Кирьяков: Может, отставка Лички психологически поможет

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    Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением по поводу увольнения главного тренера «бело-голубых» Марцела Лички.

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Видимо, в "Динамо" что-то сломалось внутри. Нужно достойно доиграть этот сезон, войти в тройку — решили поменять тренера, чтобы взбодрить коллектив и постараться выправить ситуацию. Была надежда на Кубок, но и эту задачу "Динамо", к сожалению, не решило. Может, отставка Лички психологически поможет.

    Есть ли смысл в том, что Гусев сменил Личку? Как правило, помощники не выполняют такой значимой функции. Но здесь есть понимание, мнение о происходившем, о составе. Гусеву были даны все обязательства, чтобы он постарался что-то изменить внутри коллектива. Даже если новый человек не приходит, а борозды правления переходят к одному из помощников, это всё равно должно взбодрить коллектив. Можно поменять что-то в тренировочном процессе, работе вне поля, что-то освежить. В этом есть определённый смысл, — приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

    Календарь и таблица РПЛ

    "Динамо" занимает 5-е место в РПЛ с 50 очками, отставая от идущего на 3-й позиции ЦСКА на 2 балла.

    Следующий матч "Динамо" проведет 11 мая против "Спартака" на своем поле.

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