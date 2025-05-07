Кафанов: Сафонов сделал огромный шаг вперед

Тренер вратарей сборной Россиивысказался о прогрессе вратаря «ПСЖ»

«Сафонов сделал огромный шаг вперед. Он вышел на один уровень с самыми лучшими вратарями Европы. Так что Матвей сейчас вратарь высокого европейского уровня.

Что ему нужно сделать, чтобы стать основным в "ПСЖ"? Ему ничего делать не надо. Матвей все делает правильно. Когда ему дают шанс, он его использует — дает понять тренерам, что в "ПСЖ" два равных и сильных вратаря», — сказал Кафанов Sport24.

В нынешнем сезоне Сафонов сыграл за парижан 16 матчей, из которых 6 — на ноль, и пропустил 13 голов.