Чеферин: Новый формат Лиги чемпионов имел большой успех

Глава УЕФАдал комментарий по поводу нового формата Лиги чемпионов.

«Да, я более чем доволен. Наш новый формат имел большой успех. Думаю, любой, кто любит и понимает футбол, считает, что этот сезон был фантастическим.

У нас были действительно невероятные матчи. Заключительный день группового этапа был невероятным. Некоторые большие команды рисковали вылететь.

Например, "ПСЖ", который сейчас находится в полуфинале: если бы они проиграли одну или две игры, то выбыли бы.

Фантастический сезон. Думаю, даже те, кто всегда все критикует, теперь это поняли. Если они хотят это признать, это другое дело», — приводит слова Чеферина SportMediaset.