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    «Реал» хочет досрочно оформить трансфер Трента

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    Мадридский «Реал» намерен ускорить подписание правого защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    Как сообщает издание The Sun, «сливочные» не хотят ждать 30 июня 2025 года, когда закончится контракт 26-летнего англичанина, а желают подписать его раньше.

    Причиной такой спешки является желание «Реала» заявить Трента до старта клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.

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    • «Ливерпуль» готов отпустить защитника, но только, если игрок откажется от зарплаты за июнь или мадридцы выплатят компенсацию в размере € 1,5-2 млн.

    Клубный чемпионат мира в США закончится 13 июля.

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