«Реал» хочет досрочно оформить трансфер Трента

Мадридскийнамерен ускорить подписание правого защитника «Ливерпуля»

Как сообщает издание The Sun, «сливочные» не хотят ждать 30 июня 2025 года, когда закончится контракт 26-летнего англичанина, а желают подписать его раньше.

Причиной такой спешки является желание «Реала» заявить Трента до старта клубного чемпионата мира, который стартует 15 июня.

«Ливерпуль» готов отпустить защитника, но только, если игрок откажется от зарплаты за июнь или мадридцы выплатят компенсацию в размере € 1,5-2 млн.

Клубный чемпионат мира в США закончится 13 июля.