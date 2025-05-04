«Фрайбургу» было непросто в последних матчах с «Байером», который клуб проиграл. Однако сейчас хозяева в хорошей форме. Они одержали 3 победы подряд. Клуб сражается за Лигу чемпионов и продолжение успешной серии было бы кстати.
«Байеру» не страшно проиграть. Команда получила путевку в Лигу чемпионов и уже ни за что не борется. Это может сыграть на руку хозяевам. Посмотрим, удастся ли им ответить за разгромное фиаско 1:5 в первом круге.
Прогнозы и ставки
Мнение экспертов:
- На сайте LiveSport.Ru выпустили прогноз. Аналитики считают, что несмотря на отсутствие явной мотивации, «Байер» вполне может сыграть на победу.
- Букмекеры предложили очень близкие коэффициенты: 2.80 на «Фрайбург», 2.43 на «Байер», 3.60 на ничью.
- Искусственный интеллект рассчитывает, что «Фрайбург» наберет 3 очка, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.
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