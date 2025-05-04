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    Игорь Дивеев«Ахмат» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
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    «Фрайбург» — «Байер»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Фрайбург» и «Байер» сойдутся в очном поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги. Матч запланирован на 4 мая 18:30 мск.

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    «Фрайбургу» было непросто в последних матчах с «Байером», который клуб проиграл. Однако сейчас хозяева в хорошей форме. Они одержали 3 победы подряд. Клуб сражается за Лигу чемпионов и продолжение успешной серии было бы кстати.

    «Байеру» не страшно проиграть. Команда получила путевку в Лигу чемпионов и уже ни за что не борется. Это может сыграть на руку хозяевам. Посмотрим, удастся ли им ответить за разгромное фиаско 1:5 в первом круге.

    Прогнозы и ставки

    Мнение экспертов:

    • На сайте LiveSport.Ru выпустили прогноз. Аналитики считают, что несмотря на отсутствие явной мотивации, «Байер» вполне может сыграть на победу.

    • Букмекеры предложили очень близкие коэффициенты: 2.80 на «Фрайбург», 2.43 на «Байер», 3.60 на ничью.

    • Искусственный интеллект рассчитывает, что «Фрайбург» наберет 3 очка, выиграв 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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