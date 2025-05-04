сойдутся в очном поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги. Матч запланирован на 4 мая 18:30 мск.

«Фрайбургу» было непросто в последних матчах с «Байером», который клуб проиграл. Однако сейчас хозяева в хорошей форме. Они одержали 3 победы подряд. Клуб сражается за Лигу чемпионов и продолжение успешной серии было бы кстати.

«Байеру» не страшно проиграть. Команда получила путевку в Лигу чемпионов и уже ни за что не борется. Это может сыграть на руку хозяевам. Посмотрим, удастся ли им ответить за разгромное фиаско 1:5 в первом круге.

Прогнозы и ставки

Мнение экспертов:

На сайте LiveSport.Ru выпустили прогноз. Аналитики считают, что несмотря на отсутствие явной мотивации, «Байер» вполне может сыграть на победу.

выпустили прогноз. Аналитики считают, что несмотря на отсутствие явной мотивации, «Байер» вполне может сыграть на победу. Букмекеры предложили очень близкие коэффициенты: 2.80 на «Фрайбург», 2.43 на «Байер», 3.60 на ничью.

Искусственный интеллект рассчитывает, что «Фрайбург» наберет 3 очка, выиграв 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фрайбург» — «Байер» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.