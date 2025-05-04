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    Фрайбург — Байер: прогноз на исход, ставка за 2.25 на Бундеслигу

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    Флориан Вирц
    4 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Байер». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Мая 2025 года

    Фрайбург

  • Фрайбург
    •  Фрайбург 18:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Фрайбург»

    Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Фрайбург» на 4 очка отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 31 матче.

    Фрайбург — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Вольфсбург» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Хоффенхайму» (3:2). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Боруссию» М (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Патрик Остерхаге — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

    Матчи с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» победил 1 раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена удержаться в первой четверке.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» уже почти потеряли шансы на чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Байер» отстает от лидера на 8 очков. При этом забила команда 66 мячей в 31 поединке чемпионата Германии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Фармацевты» переиграли «Аугсбург» (2:0).

    До того команда подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1). Да и поединок с «Унионом» завершился блеклым паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Норди Мукиеле, Мартен Террье — травмированы.

    Состояние команды: «Фармацевты» уже наверняка останутся вторыми. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

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    При этом «Байер» не столь монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 35 мячей в 31 матче Бундеслиге.

    В кадровом плане у леверкузенцев отнюдь не все гладко. Зато Патрик Шик наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фармацевты» способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Фармацевты» не проигрывали в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Фрайбург» победил в 3 последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Фармацевты» пока еще имеют теоретические шансы на чемпионский титул, и наверняка проведут встречу максимально активно.

    «Байер» традиционно успешно противостоит «Фрайбургу», одолев соперника в трех последних очных поединках.

    Ставка: Победа «Байера» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Фрайбург — Байер?

    Матч Фрайбург — Байер состоится 04 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Фрайбург — Байер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Фрайбург — Байер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрайбург — Байер?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Фрайбург — Байер?

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

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