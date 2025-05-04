Фрайбург — Байер: прогноз на исход, ставка за 2.25 на Бундеслигу

Фрайбург
Байер
«Фрайбург»
Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Фрайбург» на 4 очка отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 31 матче.
Фрайбург — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Вольфсбург» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Хоффенхайму» (3:2). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Боруссию» М (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Патрик Остерхаге — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.
Матчи с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» победил 1 раз при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена удержаться в первой четверке.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» уже почти потеряли шансы на чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Байер» отстает от лидера на 8 очков. При этом забила команда 66 мячей в 31 поединке чемпионата Германии.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Фармацевты» переиграли «Аугсбург» (2:0).
До того команда подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1). Да и поединок с «Унионом» завершился блеклым паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: Норди Мукиеле, Мартен Террье — травмированы.
Состояние команды: «Фармацевты» уже наверняка останутся вторыми. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.
При этом «Байер» не столь монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 35 мячей в 31 матче Бундеслиге.
В кадровом плане у леверкузенцев отнюдь не все гладко. Зато Патрик Шик наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фармацевты» способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Фармацевты» не проигрывали в 4 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Фрайбург» победил в 3 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: «Фармацевты» пока еще имеют теоретические шансы на чемпионский титул, и наверняка проведут встречу максимально активно.
«Байер» традиционно успешно противостоит «Фрайбургу», одолев соперника в трех последних очных поединках.
Ставка: Победа «Байера» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.10