Фрайбург — Байер: прогноз на исход, ставка за 2.25 на Бундеслигу

4 мая в 32-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Байер». Начало игры — в 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Бразильцы из Брайсгау» сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Фрайбург» на 4 очка отстает от топ-3. А вот в собственные ворота команда пропустила 47 мячей в 31 матче.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Бразильцы из Брайсгау» одолели «Вольфсбург» (1:0).

До того команда нанесла поражение «Хоффенхайму» (3:2). При этом чуть ранее она с натугой переиграла «Боруссию» М (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Фрайбург» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Патрик Остерхаге — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бразильцы из Брайсгау» нынче заметно прибавили в плане игры и результатов. Команда победила в 3 своих последних матчах.

Матчи с «Байером» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Фрайбург» победил 1 раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена удержаться в первой четверке.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» уже почти потеряли шансы на чемпионство. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Байер» отстает от лидера на 8 очков. При этом забила команда 66 мячей в 31 поединке чемпионата Германии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Фармацевты» переиграли «Аугсбург» (2:0).

До того команда подписала мировую с «Санкт-Паули» (1:1). Да и поединок с «Унионом» завершился блеклым паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Норди Мукиеле, Мартен Террье — травмированы.

Состояние команды: «Фармацевты» уже наверняка останутся вторыми. Да и не проигрывает команда уже 4 матча кряду.

При этом «Байер» не столь монолитен в плане надежности тылов. Пропустила команда 35 мячей в 31 матче Бундеслиге.

В кадровом плане у леверкузенцев отнюдь не все гладко. Зато Патрик Шик наколотил уже 19 мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Фармацевты» способны прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Фармацевты» не проигрывали в 4 своих последних матчах

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Фрайбург» победил в 3 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Фармацевты» пока еще имеют теоретические шансы на чемпионский титул, и наверняка проведут встречу максимально активно.

«Байер» традиционно успешно противостоит «Фрайбургу», одолев соперника в трех последних очных поединках.

Ставка: Победа «Байера» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10