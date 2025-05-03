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    Голкипер «Хайденхайма» получил сотрясение мозга в матче Бундеслиги

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    Вратарь «Хайденхайма» Кевин Мюллер был вынужден покинуть поле на носилках после столкновения с полузащитником «Бохума» Ибраимой Сиссоко в матче 32-го тура Бундеслиги (0:0).

    Кевин Мюллер
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    Кевин Мюллер

    Инцидент произошёл на 49-й минуте встречи: в момент навеса в штрафную площадь Мюллер и Сиссоко столкнулись, после чего голкипер потерял сознание и упал на газон. Медицинская бригада оказала помощь футболисту прямо на поле, а затем его унесли с поля на носилках.

    Позже у Мюллера диагностировали сотрясение мозга. Его состояние оценивается как стабильное, однако сроки возвращения на поле пока неизвестны.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В текущем сезоне Кевин Мюллер провёл 39 матчей во всех турнирах, в 11 из которых сохранил ворота «на ноль». Его контракт с «Хайденхаймом» рассчитан до лета 2027 года.

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