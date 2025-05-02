«Торино» сыграло вничью с «Венецией»

в домашнем матче 35-го тура Серии А сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Венеции» Кике на 36-й минуте встречи.

«Торино» во втором тайме сравнял счет — отличился Никола Влашич с пенальти на 77-й минуте матча.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Венеция 1:1 Голы: 0:1 Кике Перес (37'), 1:1 Никола Влашич (пенальти) (77') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Себастьян Валюкевич (Али Дембеле, 46'), Сауль Коко (Адам Масина, 90'), Гильермо Марипан, Кристиано Бираги (Маркус Педерсен, 90'), Иван Илич, Гвидас Гинейтис, Чезаре Казадей (Sergiu Perciun, 46'), Элиф Элмас, Никола Влашич, Антонио Санабрия (Че Адамс, 46') Венеция: Йонуц Раду, Ридгесиано Хапс (Микаэль Эллертссон, 82'), Фали Канде, Джей Идзес, Жоэль Шингтьенн, Джанлука Бузио (Исса Думбия, 82'), Ханс Николусси Кавилья, Кике Перес (Шейк Конде, 57'), Джон Йебоа (Гаэтано Ористанио, 71'), Кристиан Гиткьяер (Карел Поезны, 71'), Алессио Дзербин Предупреждения: Чезаре Казадей (45 + 1'), Eusebio Di Francesco (80')

«Торино» занимает 10-е место в Серии А с 44 очками.

Календарь и таблица Серии А

«Венеция» не смогла подняться из зоны вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице с 26 баллами в активе.