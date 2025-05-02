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    Раньери оценил игру Довбика и Шомуродова

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    Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре нападающих команды Артема Довбика и Эльдора Шомуродова.

    Клаудио Раньери
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    Клаудио Раньери

    «Довбик? Я в него верю. Артёма нельзя назвать плохим трансфером, он — лучший бомбардир чемпионата Испании прошлого сезона. Кому-то нужно время на адаптацию — вспомните Джеко. Он уже принёс нам важные очки, но может прогрессировать дальше, у него есть всё для этого.

    Шомуродов? Эльдор крайне важен для нас — и за всё, что он уже сделал, и за самоотдачу, которую демонстрирует каждый день. Он чувствует футбол так же, как я, и всегда выкладывается на все 100%. Я искренне восхищаюсь им как игроком — он золотой человек, никогда не жалеет себя. Именно за это болельщики так его любят и искренне ценят», — приводит слова Раньери Pazzi di Fanta.

    «Рома» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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