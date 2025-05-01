Это будет первый официальный поединок команд. К нему они подошли в неплохой форме. «Бетис» одержал две победы подряд в чемпионате Испании, а «Фиорентина» дважды выиграла в Серии А.
В текущий раунд ЛК севильцы вышли после того, как разобрались с польской Ягеллонией. У «Фиорентины» в четвертьфинале была напряженная перестрелка со словенским «Целе», общий счет которой составил 6:3.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают два прогноза. Первый доступен здесь, второй можно почитать здесь.
- Букмекеры дают 1.78 на победу «Бетиса» и 4.70 на победу «Фиорентины». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.
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