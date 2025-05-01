1 мая в Севилья состоится очная встреча, которые встретятся в рамках полуфинала Лиги конференций. Начало игры в 22:00 мск.

Это будет первый официальный поединок команд. К нему они подошли в неплохой форме. «Бетис» одержал две победы подряд в чемпионате Испании, а «Фиорентина» дважды выиграла в Серии А.

В текущий раунд ЛК севильцы вышли после того, как разобрались с польской Ягеллонией. У «Фиорентины» в четвертьфинале была напряженная перестрелка со словенским «Целе», общий счет которой составил 6:3.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают два прогноза. Первый доступен здесь, второй можно почитать здесь.

предлагают два прогноза. Первый доступен здесь, второй можно почитать здесь. Букмекеры дают 1.78 на победу «Бетиса» и 4.70 на победу «Фиорентины». Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.65.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бетис» — «Фиорентина» смотрите на LiveCup.Run.

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