Бетис — Фиорентина: Дерзкая ставка (к. 5.35) на Лигу конференций

1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Бетис» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Турнирное положение: Севильцы весьма преуспевают в Лиге конференций. В четвертьфинале они прошли «Ягеллонию» (2:0, 1:1).

При этом «Бетис» в своем чемпионате находится на 6 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 41 раз в 33 матчах Примеры.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Севильцы разгромили «Вальядолид» (5:1).

До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:1). А вот первая встреча с «Ягеллонией» принесла паритет (1:1).

Вообще, в 5 последних матчах «Бетис» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Севильцы нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда победила в 2 матчах кряду.

С «фиалками» «Бетис» пересекался дважды. В этих поединках команда добыла одну викторию при одном поражении.

И уж совсем очевидно, что испанцы будут действовать максимально агрессивно в атаке. Севильцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

«Фиорентина»

Турнирное положение: Флорентийцы проводят крайне противоречивый сезон. В полуфинал Лиги конференций команда пробилась, одолев «Целе» (2:1, 2:2).

Причем «Фиорентина» в своем чемпионате находится на 8 позиции. А вот забили игроки команды 53 мяча в 34 матчах Серии A.

Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Флорентийцы сумели обыграть «Эмполи» (2:1).

А вот до того команда с трудом одолела «Кальяри» (2:1). Зато чуть раньше она не сумела переиграть «Целе» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Андреа Колпани — травмирован.

Состояние команды: Флорентийцы на данном этапе смотрятся довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Фиорентина» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 34 мяча в 34 поединках итальянского чемпионата.

Шикарный сезон проводит Мойзе Кен. Форвард настрелял 17 мячей в чемпионате страны и еще 5 в Лиге конференций.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Флорентийцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Обе команды победили в 2 своих последних матчах

Севильцы не проигрывали в 3 последних поединках

«Фиалки» в среднем пропускают аккурат гол за матч

Ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

Прогноз: Севильцы в матчах с крепкими оппонентами зачастую испытывают сложности, тогда как флорентийцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

Флорентийцы весьма надежны в обороне, к тому же Кен явно будет максимально активен у ворот «Бетиса».

Ставка: Победа «Фиорентины» за 5.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 6.05

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Базовый прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина» с коэффициентом для ставки 2.20.