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    «Фиалки» обескуражат «Бетис»

    Бетис — Фиорентина: Дерзкая ставка (к. 5.35) на Лигу конференций

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Фиорентина»
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    1 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги конференций по футболу сыграют «Бетис» и «Фиорентина». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 01 Мая 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:00 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: Севильцы весьма преуспевают в Лиге конференций. В четвертьфинале они прошли «Ягеллонию» (2:0, 1:1).

    При этом «Бетис» в своем чемпионате находится на 6 позиции. Причем команда пропустила в свои ворота 41 раз в 33 матчах Примеры.

    Бетис — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. Севильцы разгромили «Вальядолид» (5:1).

    До того команда нанесла поражение «Жироне» (3:1). А вот первая встреча с «Ягеллонией» принесла паритет (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах «Бетис» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Чими Авилья, Диего Льоренте — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: Севильцы нынче пребывают в неплохом функциональном состоянии. Команда победила в 2 матчах кряду.

    С «фиалками» «Бетис» пересекался дважды. В этих поединках команда добыла одну викторию при одном поражении.

    И уж совсем очевидно, что испанцы будут действовать максимально агрессивно в атаке. Севильцы постараются воспользоваться проблемами соперника.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Флорентийцы проводят крайне противоречивый сезон. В полуфинал Лиги конференций команда пробилась, одолев «Целе» (2:1, 2:2).

    Причем «Фиорентина» в своем чемпионате находится на 8 позиции. А вот забили игроки команды 53 мяча в 34 матчах Серии A.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда запишет себе в актив. Флорентийцы сумели обыграть «Эмполи» (2:1).

    А вот до того команда с трудом одолела «Кальяри» (2:1). Зато чуть раньше она не сумела переиграть «Целе» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В них игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Андреа Колпани — травмирован.

    Состояние команды: Флорентийцы на данном этапе смотрятся довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Фиорентина» имеет относительно надежные тылы. Команда пропустила 34 мяча в 34 поединках итальянского чемпионата.

    Шикарный сезон проводит Мойзе Кен. Форвард настрелял 17 мячей в чемпионате страны и еще 5 в Лиге конференций.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Флорентийцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 2 своих последних матчах

    • Севильцы не проигрывали в 3 последних поединках

    • «Фиалки» в среднем пропускают аккурат гол за матч

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно равными коэффициентами — 1.93 и 1.93.

    Прогноз: Севильцы в матчах с крепкими оппонентами зачастую испытывают сложности, тогда как флорентийцы имеют потенциал прибавить в созидательном плане.

    Флорентийцы весьма надежны в обороне, к тому же Кен явно будет максимально активен у ворот «Бетиса».

    Ставка: Победа «Фиорентины» за 5.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 6.05

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    Базовый прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина» с коэффициентом для ставки 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бетис — Фиорентина?

    Матч Бетис — Фиорентина состоится 01 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бетис — Фиорентина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бетис — Фиорентина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 5.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Фиорентина?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Фиорентина?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.84, а победа оппонента — в скромные 5.35.

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    Бетис — Фиорентина: прогноз и ставка за 5.35, статистика, коэффициенты матча 01.05.202522:00. «Фиалки» обескуражат «Бетис»
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