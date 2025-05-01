Бетис — Фиорентина: прогноз ставки за 2.20 на Лигу конференций

Испанский «Бетис» сыграет против итальянской «Фиорентины» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 1 мая, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бетис»

Путь в плей-офф: В матчах на вылет «Бетис» выиграл у трёх соперников. В стыковом раунде испанцы переиграли бельгийский «Гент» (3:1 — сумма двух встреч). В 1/8 финала еврокубка клуб Примеры выбил из розыгрыша Лиги конференций португальскую «Виторию» (6:2).

Последние матчи: В четвертьфинале ЛК «Бетис» в двухматчевой дуэли оказался сильнее польской «Ягеллонии» (2:0 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Не сыграют: Три игрока «Бетиса» не смогут сыграть в матче против «Фиорентины». Из строя испанского клуба выбыли аргентинский форвард Чими Авилья, испанский защитник Диего Льоренте и испанский полузащитник Марк Рока Хунке.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Бетис» одержал три победы, одну встречу сыграл вничью и один поединок проиграл.

«Фиорентина»

Путь в плей-офф: «Фиорентина» вышла в 1/8 финала напрямую, минуя стыковой раунд. За выход в четвертьфинал итальянцы выиграли у греческого «Панатинаикоса» (3:1 — победа дома, 2:3 — поражение в гостях).

Последние матчи: В 1/4 финала Лиги конференции флорентийцы с трудом преодолели барьер словенского «Целе» (2:2 — ничья дома, 2:1 — победа в гостях).

Не сыграют: У итальянского полузащитника Эдоардо Бове проблемы с сердцем, у бразильского защитника Додо — операция, с травомй ноги из строя выбыл итальянский полузащитник Андреа Колпани.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Фиорентина» выиграла три матча и две встречи сыграла вничью.

Статистика для ставок

«Бетис» не проигрывает на протяжении 3 матчей: 2 победы и 1 ничья

«Фиорентина» не проигрывает на протяжении 9 матчей: 6 побед и 3 ничьи

В 2022 «Бетис» обыграл «Фиорентину» в товарищеском матче (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 3.70, а победа «Фиорентины» — в 5.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: «Фиорентина» хоть и не считается фаворитом в предстоящей дуэли, можно с уверенностью сказать, что итальянцы смогут дать бой и как минимум не проиграть. Стоит лишь посмотреть на беспроигрышную серию «фиалок».

Ставка: «Фиорентина» не проиграет с коэффициентом 2.20.

Прогноз: Обе команды играют результативно и как минимум один мяч забивают.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.93.