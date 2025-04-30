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    Усман ДембелеДембеле забил, Доннарумма спас: «ПСЖ» увёз победу из Лондона
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    Витинья: Это был отличный вечер для «ПСЖ»

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    Полузащитник «ПСЖ» Витинья высказался о поединке 1/2 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Французы победили со счетом 1:0. Встреча состоялась 29 апреля в Лондоне.

    Витинья
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    Витинья

    «Это был отличный вечер, в основном для нашей команды. Это было очень хорошее выступление для команды. Мы владели мячом большую часть матча. В этой игре нам пришлось адаптироваться к различным обстоятельствам, и мы это сделали. Мы хорошо защищались и хорошо атаковали.

    О 26 передачах до гола: это показывает нашу динамику и сильный коллектив. Это ещё не конец, и мы должны провести сильный матч в Париже. Доннарумма провёл отличный матч, но ключевым моментом была команда. Мы могли бы забить больше, но мы рады победе со счётом 1:0 и сделаем всё, что в наших силах, чтобы выйти в финал», — приводит слова Витиньи ВВС.

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    Ответный матч между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 7 мая в Париже.

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