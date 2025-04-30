Сафонов: На скамейке потратил очень много сил и эмоций

Голкипер «ПСЖ»высказался о первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала» (1:0). Парижане одолели соперника со счетом 1:0.

«Полдела сделано в полуфинале. Тяжелый матч вчера был, очень напряженный. Очень много сил и эмоций потратил я на скамейке. Для меня всегда было тяжелее смотреть со стороны и не иметь ни малейшей возможности на то, чтобы повлиять на результат.

Но победили, классная игра была, интересная. Надеюсь, всем понравилось. Всех с победой, идем дальше», — сказал Сафонов в своем телеграм-канале.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Ответная игра «ПСЖ» — «Арсенал» пройдет 7 мая во Франции.