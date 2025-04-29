29 апреля в Лондонеприметв рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Эмирейтс» в 22:00 по мск.

«Арсенал» окрылен сокрушительной победой над «Реалом». Команда Микеля Артеты продолжает беспроигрышную серию. Она достигла отметки в 12 поединков.

ПСЖ провел неоднозначный матч с «Астон Виллой». Если в первой встрече «парижане» выиграли 3:1, то в ответке коллектив Луиса Энрике проиграл 2:3.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Команда Энрике сыграет там, где «Реал» потерпел поражение со счетом 0:3. При этом она уже была на «Эмирейтс» в текущем сезоне и проиграла 0:2. Нас ждет очень интересное противостояние.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru в первую очередь ждут высокой результативности. Ставки на игру можно посмотреть в прогнозе.

в первую очередь ждут высокой результативности. Ставки на игру можно посмотреть в прогнозе. Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом. Коэффициенты составляют 2.22 и 3.45 соответственно. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 3.55.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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