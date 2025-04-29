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    «Арсенал» — ПСЖ: смотреть онлайн в прямом эфире

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    29 апреля в Лондоне «Арсенал» примет ПСЖ в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Встреча состоится на «Эмирейтс» в 22:00 по мск.

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    «Арсенал» окрылен сокрушительной победой над «Реалом». Команда Микеля Артеты продолжает беспроигрышную серию. Она достигла отметки в 12 поединков.

    ПСЖ провел неоднозначный матч с «Астон Виллой». Если в первой встрече «парижане» выиграли 3:1, то в ответке коллектив Луиса Энрике проиграл 2:3.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Команда Энрике сыграет там, где «Реал» потерпел поражение со счетом 0:3. При этом она уже была на «Эмирейтс» в текущем сезоне и проиграла 0:2. Нас ждет очень интересное противостояние.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru в первую очередь ждут высокой результативности. Ставки на игру можно посмотреть в прогнозе.

    • Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом. Коэффициенты составляют 2.22 и 3.45 соответственно. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 3.55.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Лиги чемпионов «Арсенал» — ПСЖ смотрите на сайте LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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