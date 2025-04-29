«Арсенал» окрылен сокрушительной победой над «Реалом». Команда Микеля Артеты продолжает беспроигрышную серию. Она достигла отметки в 12 поединков.
ПСЖ провел неоднозначный матч с «Астон Виллой». Если в первой встрече «парижане» выиграли 3:1, то в ответке коллектив Луиса Энрике проиграл 2:3.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Команда Энрике сыграет там, где «Реал» потерпел поражение со счетом 0:3. При этом она уже была на «Эмирейтс» в текущем сезоне и проиграла 0:2. Нас ждет очень интересное противостояние.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru в первую очередь ждут высокой результативности. Ставки на игру можно посмотреть в прогнозе.
- Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом. Коэффициенты составляют 2.22 и 3.45 соответственно. На ничью ставки принимаются с коэффициентом 3.55.
Трансляция матча
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