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    Семин: Атака у «ПСЖ» сильнее, но «Арсенал» значительно строже в обороне

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    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин отметил, чего ждет от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ». Поединок пройдет 29 апреля.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    По мнению Семина, парижанам по силам выиграть Лигу чемпионов.

    «Я думаю, обе команды имеют одинаковый шанс, чтобы пройти дальше. Наверное, атака у "ПСЖ" сильнее, но "Арсенал" значительно строже и эффективнее действует в обороне. Команда Артеты очень быстро возвращается назад при срыве атаки, у "ПСЖ" с этим есть проблемы. Зато у "ПСЖ" три выдающихся форварда: Хвича, Дембеле, Баркола. Хвичу пока рано называть новым лидером, но он играет огромную роль в результатах "ПСЖ". В сложных ситуациях он действует почти без потерь, и удачных обводок у него под 80%.

    У "ПСЖ" много лидеров, и это очень хорошо для команды. Они готовы взять Лигу чемпионов, но соперник у них очень серьёзный. "Арсенал", который без шансов оставил "Реал Мадрид". Команда Ареты сегодня в хороших кондициях и с отличным настроением, они сейчас очень сбалансированы», — сказал Сёмин «Чемпионату».

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