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    Онопко: Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр выступить на ЧМ-2026

    Футбол Сборная России Футбол России ЧМ-2026
    Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о возможном участии сборной России на ЧМ-2026.

    Виктор Онопко
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    Виктор Онопко

    «Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр выступить на чемпионате мира. Будет жеребьевка, но мы не будет там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной России и нас могут включить в любую группу. На мой взгляд, главное — делать своё дело, тренироваться, готовиться. Расслабляться нельзя», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

    В настоящий момент сборная России отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.

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