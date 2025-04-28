Онопко: Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр выступить на ЧМ-2026

Тренер сборной Россиивысказался о возможном участии сборной России на ЧМ-2026.

«Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр выступить на чемпионате мира. Будет жеребьевка, но мы не будет там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной России и нас могут включить в любую группу. На мой взгляд, главное — делать своё дело, тренироваться, готовиться. Расслабляться нельзя», — приводит слова Онопко «Матч ТВ».

В настоящий момент сборная России отстранена от международных турниров и проводит только товарищеские матчи.