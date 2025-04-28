Булыкин: Вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче

Экс-форвард сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России между

«Вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче. Многие сделали ставку на этот турнир — в предстоящей встрече "Спартак" — "Динамо" будет битва. Обе команды приложат огромные усилия.

У руководства клуба возникнут большие вопросы к проигравшему этот матч. "Спартаку" даже сложно будет занять третье место в РПЛ, с учётом того, какой сейчас ЦСКА. Но всё равно развернётся битва за бронзовые медали», — сказал Булыкин Чемпионату.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 29-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.