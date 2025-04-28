1-й таймУдинезе — БолоньяОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тейс Даллинга«Удинезе» — «Болонья». Онлайн
    Все новости спорта

    Булыкин: Вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче

    Футбол Календарь Кубка России Фонбет Кубок России Футбол России Спартак Динамо
    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка — главный тренер московского «Динамо»

    «Вылет из Кубка России может поставить крест на Личке и Станковиче. Многие сделали ставку на этот турнир — в предстоящей встрече "Спартак" — "Динамо" будет битва. Обе команды приложат огромные усилия.

    У руководства клуба возникнут большие вопросы к проигравшему этот матч. "Спартаку" даже сложно будет занять третье место в РПЛ, с учётом того, какой сейчас ЦСКА. Но всё равно развернётся битва за бронзовые медали», — сказал Булыкин Чемпионату.

  • «Меня "Краснодар" разочаровал». Колосков — о 26-м туре РПЛ и проблемах российских топ-клубов
  • Эксклюзивное интервью с экс-президентом РФС и бывшим вице-президентом ФИФА
  • Сегодня

    • Матч между «Спартаком» и «Динамо» состоится завтра, 29-го апреля в 20:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Трактор» зацепится за результат в Челябинске
  • «Трактор» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли «Парма» сдержать атаку «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Удинезе — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры