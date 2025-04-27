«Наполи» всухую одолел «Торино» в Серии А

одержал победу над(2:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А.

У неаполитанцев дубль оформил Скотт Мактоминей, который забил свои голы на 7-й и 42-й минутах встречи.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Торино 2:0 Голы: 1:0 Скотт МакТоминай (7'), 2:0 Скотт МакТоминай (42') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно (Рафа Марин, 65'), Матиас Оливера (Джакомо Распадори, 86'), Леонардо Спинаццола, Андре Франк Замбо Ангисса (Филип Биллинг, 58'), Станислав Лоботка (Билли Гилмор, 86'), Скотт МакТоминай, Маттео Политано, Ромелу Лукаку (Джованни Симеоне, 86') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Кристиано Бираги (Валентин Лацаро, 59'), Маркус Педерсен, Адам Масина (Себастьян Валюкевич, 85'), Гильермо Марипан, Сауль Коко (Янн Карамо, 68'), Элиф Элмас, Чезаре Казадей, Самуэле Риччи, Кароль Линетти (Никола Влашич, 59'), Че Адамс Предупреждения: Гильермо Марипан (44'), Иван Илич (53'), Валентин Лацаро (90 + 2')

После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 74 очками в активе. «Торино» — на 10-й строчке с 43 баллами в копилке.