В 34-м туре Серии А Италии состоится противостояние. Матч пройдет 27 апреля на «Джузеппе Меацца». Начало в 16:00 мск.

«Интер» ведет борьбу за титул с «Наполи». «Нерадзурри» идут с оппонентами из Неаполя в одну линию, имея по 71 пункту. В прошлом туре «Интер» допустил осечку, проиграв «Болонье» 0:1, именно поэтому «Наполи» удалось сравняться по очкам.

«Рома» в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Подопечные Раньери претендуют на еврокубки и явно не собираются отбывать номер в Милане. Победа может открыть перед «римлянами» новые возможности, поэтому они наверняка хотели бы набрать 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Рома» доставит «Интеру» проблем. В прогнозе они предложили две ставки на игру.

уверены, что «Рома» доставит «Интеру» проблем. В прогнозе они предложили две ставки на игру. Букмекеры менее оптимистичны насчет «Ромы» и дают такие котировки: 1.81 на победу «Интера», 4.50 на победу «Ромы», 3.75 на ничью.

Искусственный интеллект полагает, что «римляне» добьются нулевой ничьи.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Рома» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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