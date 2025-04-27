«Интер» ведет борьбу за титул с «Наполи». «Нерадзурри» идут с оппонентами из Неаполя в одну линию, имея по 71 пункту. В прошлом туре «Интер» допустил осечку, проиграв «Болонье» 0:1, именно поэтому «Наполи» удалось сравняться по очкам.
«Рома» в трех очках от зоны Лиги чемпионов. Подопечные Раньери претендуют на еврокубки и явно не собираются отбывать номер в Милане. Победа может открыть перед «римлянами» новые возможности, поэтому они наверняка хотели бы набрать 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru уверены, что «Рома» доставит «Интеру» проблем. В прогнозе они предложили две ставки на игру.
- Букмекеры менее оптимистичны насчет «Ромы» и дают такие котировки: 1.81 на победу «Интера», 4.50 на победу «Ромы», 3.75 на ничью.
- Искусственный интеллект полагает, что «римляне» добьются нулевой ничьи.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Интер» — «Рома» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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