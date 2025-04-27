Интер — Рома: прогноз ставок на Серию А 27 апреля

«Интер» примет «Рому» в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 27 апреля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 71-м очком в активе после 33-х туров. «Интер» делит лидерство с «Наполи», который набрал столько же баллов.

Команда также лидирует в лиге по результатам домашних встреч, набрав 39 очков из 48-и возможных. «Интер» за 16 встреч дома забил 37 голов при 18-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда крупно проиграла «Милану» со счетом 0:3 в Кубке Италии. До этого «Интер» уступил «Болонье» (0:1) в Серии А.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Баварией» (2:2) в ЛЧ. За этот отрезок «Интер» также одолел «Кальяри» (3:1) и снова мюнхенцев (2:1).

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян (у обоих — перебор желтых карточек) и Валентин Карбони (травма).

Состояние команды: «Интер» продолжает ожесточенную борьбу за чемпионство в Серии А. За 5 туров до конца миланская команда вместе с «Наполи» выяснят, кто сильнее.

«Интер» частенько обыгрывал «Рому» в очных противостояниях. За последние 3 очных встречи команда стабильно одолевала римлян (1:0, 4:2 и 1:0).

«Рома»

Турнирное положение: Римляне занимают 7-е место в таблице Серии А, набрав 57 очков за 33 тура. «Рома» отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

В гостях команда играет не самым лучшим образом, набрав 22 очка из 48-и возможных и занимая 9-е место в лиге по этому показателю. «Рома» забила 15 голов за 16 встреч на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем поединке римляне обыграли «Верону» со счетом 1:0, забив единственный гол на 4-й минуте. Матчем ранее «Рома» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

Римляне не проигрывают в Серии А на протяжении 17-и матчей подряд. За этот отрезок «Рома» сумела победить 12 раз при 5-и ничейных результатах.

Не сыграют: Пауло Дибала и Виктор Нельсон (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Рома» еще может побороться за выход в еврокубки по итогам сезона. За 5 туров до конца чемпионата римляне способны набрать драгоценные очки.

У «Ромы» есть нападающий Артем Добвик, который способен забить гол в любой момент, но этот форвард не отметился большим количеством мячей в нынешнем сезоне, занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

«Интер» проиграл 2 последних матча, не забив ни одного гола

«Рома» не проигрывает в Серии А на протяжении 17-и последних матчей

«Интер» непременно обыгрывал «Рому» в последних 3-х очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.75, победа «Ромы» — 4.70, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Рома» создаст проблемы «Интеру».

Ставка: Ничья за 3.75.

Прогноз: Ничья точно не будет нулевой.

Ставка: Обе забьют за 1.90.