ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Анатолий Воробьёв«Карпин стал бы хорошим президентом РФС». Анатолий Воробьёв — о проблемах российского футбола Анатолий Бышовец«Старался быть не копией Стрельцова, а лучшей версией себя». Бышовец — о сборной СССР, работе в «Зените» и за рубежом ПСЖ — НиццаПровал перед выездом в Лондон. «Ницца» разрушила золотой сезон «ПСЖ»
    Все новости спорта

    «Рома» создаст проблемы «Интеру»?!

    Интер — Рома: прогноз ставок на Серию А 27 апреля

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Добвик — нападающий «Ромы»
    «Интер» примет «Рому» в рамках 34-го тура итальянской Серии А. Поединок пройдет 27 апреля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Рома», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 27 Апреля 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 16:00 Рома

    Рома

  • Рим
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 71-м очком в активе после 33-х туров. «Интер» делит лидерство с «Наполи», который набрал столько же баллов.

    Команда также лидирует в лиге по результатам домашних встреч, набрав 39 очков из 48-и возможных. «Интер» за 16 встреч дома забил 37 голов при 18-и пропущенных.

    Интер — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда крупно проиграла «Милану» со счетом 0:3 в Кубке Италии. До этого «Интер» уступил «Болонье» (0:1) в Серии А.

    В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Баварией» (2:2) в ЛЧ. За этот отрезок «Интер» также одолел «Кальяри» (3:1) и снова мюнхенцев (2:1).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян (у обоих — перебор желтых карточек) и Валентин Карбони (травма).

    Состояние команды: «Интер» продолжает ожесточенную борьбу за чемпионство в Серии А. За 5 туров до конца миланская команда вместе с «Наполи» выяснят, кто сильнее.

    «Интер» частенько обыгрывал «Рому» в очных противостояниях. За последние 3 очных встречи команда стабильно одолевала римлян (1:0, 4:2 и 1:0).

    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне занимают 7-е место в таблице Серии А, набрав 57 очков за 33 тура. «Рома» отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

    В гостях команда играет не самым лучшим образом, набрав 22 очка из 48-и возможных и занимая 9-е место в лиге по этому показателю. «Рома» забила 15 голов за 16 встреч на чужом поле.

  • Итальянский триллер. «Интер» и «Наполи» устроили историческую битву за Скудетто
  • Шотландец Скотт Мактоминей стал ключевой фигурой в остросюжетной борьбе за титул в Серии А
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошедшем поединке римляне обыграли «Верону» со счетом 1:0, забив единственный гол на 4-й минуте. Матчем ранее «Рома» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).

    Римляне не проигрывают в Серии А на протяжении 17-и матчей подряд. За этот отрезок «Рома» сумела победить 12 раз при 5-и ничейных результатах.

    Не сыграют: Пауло Дибала и Виктор Нельсон (у обоих — травмы).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Состояние команды: «Рома» еще может побороться за выход в еврокубки по итогам сезона. За 5 туров до конца чемпионата римляне способны набрать драгоценные очки.

    У «Ромы» есть нападающий Артем Добвик, который способен забить гол в любой момент, но этот форвард не отметился большим количеством мячей в нынешнем сезоне, занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

    Статистика для ставок

    • «Интер» проиграл 2 последних матча, не забив ни одного гола

    • «Рома» не проигрывает в Серии А на протяжении 17-и последних матчей

    • «Интер» непременно обыгрывал «Рому» в последних 3-х очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.75, победа «Ромы» — 4.70, ничья — за 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Рома» создаст проблемы «Интеру».

    Ставка: Ничья за 3.75.

    Прогноз: Ничья точно не будет нулевой.

    Ставка: Обе забьют за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер — Рома?

    Матч Интер — Рома состоится 27 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер — Рома?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер — Рома?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Рома?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Рома?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.75, победа «Ромы» — 4.70, ничья — за 3.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Легечка — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Де Минор — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Киз — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  3.00
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Челси — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Бавария — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.56
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хольштайн Киль — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Интер — Рома: прогноз и ставка за 3.75, статистика, коэффициенты матча 27.04.202516:00. «Рома» создаст проблемы «Интеру»?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры