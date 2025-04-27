Интер — Рома: прогноз ставок на Серию А 27 апреля

Интер
Рома
«Интер»
Турнирное положение: Команда занимает 1-е место в таблице Серии А с 71-м очком в активе после 33-х туров. «Интер» делит лидерство с «Наполи», который набрал столько же баллов.
Команда также лидирует в лиге по результатам домашних встреч, набрав 39 очков из 48-и возможных. «Интер» за 16 встреч дома забил 37 голов при 18-и пропущенных.
Интер — Рома: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда крупно проиграла «Милану» со счетом 0:3 в Кубке Италии. До этого «Интер» уступил «Болонье» (0:1) в Серии А.
В последних 5-и встречах во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью с «Баварией» (2:2) в ЛЧ. За этот отрезок «Интер» также одолел «Кальяри» (3:1) и снова мюнхенцев (2:1).
Не сыграют: Алессандро Бастони, Генрих Мхитарян (у обоих — перебор желтых карточек) и Валентин Карбони (травма).
Состояние команды: «Интер» продолжает ожесточенную борьбу за чемпионство в Серии А. За 5 туров до конца миланская команда вместе с «Наполи» выяснят, кто сильнее.
«Интер» частенько обыгрывал «Рому» в очных противостояниях. За последние 3 очных встречи команда стабильно одолевала римлян (1:0, 4:2 и 1:0).
«Рома»
Турнирное положение: Римляне занимают 7-е место в таблице Серии А, набрав 57 очков за 33 тура. «Рома» отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.
В гостях команда играет не самым лучшим образом, набрав 22 очка из 48-и возможных и занимая 9-е место в лиге по этому показателю. «Рома» забила 15 голов за 16 встреч на чужом поле.
Последние матчи: В прошедшем поединке римляне обыграли «Верону» со счетом 1:0, забив единственный гол на 4-й минуте. Матчем ранее «Рома» сыграла вничью с «Лацио» (1:1).
Римляне не проигрывают в Серии А на протяжении 17-и матчей подряд. За этот отрезок «Рома» сумела победить 12 раз при 5-и ничейных результатах.
Не сыграют: Пауло Дибала и Виктор Нельсон (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Рома» еще может побороться за выход в еврокубки по итогам сезона. За 5 туров до конца чемпионата римляне способны набрать драгоценные очки.
У «Ромы» есть нападающий Артем Добвик, который способен забить гол в любой момент, но этот форвард не отметился большим количеством мячей в нынешнем сезоне, занимая 8-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Статистика для ставок
- «Интер» проиграл 2 последних матча, не забив ни одного гола
- «Рома» не проигрывает в Серии А на протяжении 17-и последних матчей
- «Интер» непременно обыгрывал «Рому» в последних 3-х очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Интера» — 1.75, победа «Ромы» — 4.70, ничья — за 3.75.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.97 и 1.83 соответственно.
- 3.40Спартак — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.05Динамо — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 3.75Барселона — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Можно предположить, что команды сыграют вничью. «Рома» создаст проблемы «Интеру».
Ставка: Ничья за 3.75.
Прогноз: Ничья точно не будет нулевой.
Ставка: Обе забьют за 1.90.