В 26-м туре российской Премьер-лигипримет. Команды сыграют 26 апреля на «Ростов Арене». Начало в 16:30 мск.

«Ростов» даже при большом желании не сможет догнать «Локо» после этого тура. Разрыв довольно весомый, поэтому «сельмаши» в случае победы все равно останутся седьмыми.

У «Локомотива» тоже особо никаких вариантов нет. Любой расклад так или иначе оставит команду на 6-й позиции.

Календарь и таблица РПЛ

«Ростов» может попытаться отомстить «Локомотиву» за поражение в первом круге со счетом 2:3.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.33. Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.37 и 2.95. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.50.

По прогнозу ИИ «Ростов» должен одержать победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.

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