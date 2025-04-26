«Ростов» даже при большом желании не сможет догнать «Локо» после этого тура. Разрыв довольно весомый, поэтому «сельмаши» в случае победы все равно останутся седьмыми.
У «Локомотива» тоже особо никаких вариантов нет. Любой расклад так или иначе оставит команду на 6-й позиции.
«Ростов» может попытаться отомстить «Локомотиву» за поражение в первом круге со счетом 2:3.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.33.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 2.37 и 2.95. Ставка на ничью принимается с коэффициентом 3.50.
- По прогнозу ИИ «Ростов» должен одержать победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив» смотрите на LiveCup.Run.
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