«Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

Названы стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.

Подопечные Хасанби Биджиева весной преобразились: если в первой части сезона команда делала ставку на оборону и забивала крайне мало, то после зимней паузы махачкалинцы резко прибавили в атаке. За семь весенних туров «Динамо» забило 12 голов — почти столько же, сколько за все 18 предыдущих матчей.

Команда Мурада Мусаева после победы над «Ахматом» (3:1) сохранила лидерство в чемпионате, набрав 55 очков при разнице мячей 49-18 — оба показателя являются рекордными для клуба на этом этапе сезона.