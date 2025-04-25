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    «Динамо» Махачкала — «Краснодар»: стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ

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    Названы стартовые составы на матч между махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром» в рамках Российской премьер-лиги. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

    Мурад Мусаев
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    Мурад Мусаев

    «Динамо» Махачкала: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Аззи, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннежад, Агаларов, Касинтура.

    «Краснодар»: Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Мозес.

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    • Подопечные Хасанби Биджиева весной преобразились: если в первой части сезона команда делала ставку на оборону и забивала крайне мало, то после зимней паузы махачкалинцы резко прибавили в атаке. За семь весенних туров «Динамо» забило 12 голов — почти столько же, сколько за все 18 предыдущих матчей.

    Команда Мурада Мусаева после победы над «Ахматом» (3:1) сохранила лидерство в чемпионате, набрав 55 очков при разнице мячей 49-18 — оба показателя являются рекордными для клуба на этом этапе сезона.

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