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    Динамо Мх — Краснодар: ставка за 1.98 и прогноз на РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Мх — «Краснодар»
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    Джон Кордоба
    25 апреля в 26-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала — «Краснодар». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» Мх — «Краснодар», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Апреля 2025 года

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •  Динамо Мх 19:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас команда Хасанби Биджиева располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 27 очками.

    Последние матчи: в 25-м туре «Динамо» Махачкала потерпело поражение в гостях от «Оренбурга» со счетом 1:2 при в целом равной игре, но немного не повезло. В середине первого тайма Сундуков замкнул на дальней штанге прострел Аззи и вывел бело-голубых вперед.

    Динамо Мх — Краснодар: коэффициенты букмекеров

    На 60-й минуте «Оренбург» смог отыграться после похожей комбинации, а за 9 минут до конца вырвать победу после нелогичного гола в результате прострела соперника. При этом у «Динамо» Махачкала были выходы один на один, попадания в перекладину и штангу.
    Ранее была гостевая победа над «Спартаком» (2:1) и разгром дома «Химок» (4:1).

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    • Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з), дисквалифицирован — Алибеков (з).

    Состояние команды: во второй части сезона в РПЛ «Динамо» Махачкала выиграла три матча, проиграла три встречи и в одной сыграла вничью. Это позволило команде отдалиться от зоны стыковых матчей и чувствовать себя относительно уверенно за 5 туров до конца чемпионата.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: после 25 туров «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 55 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: команда Мурада Мусаева в прошлом туре выиграла на своем поле у «Ахмата» со счетом 3:1. Игра получилась открытой, оба соперника не отсиживались в обороне, а играли с позиции силы, создав немало моментов.

    Повезло больше «Краснодару», в составе которого исполнители более высокого класса, что и определило конечный результат. За «быков» забивали Кордоба, Сперцян с пенальти и Ленини.

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    До этого было разгромное поражение в гостях от «Зенита» (1:4) и победа над «Акроном» (1:0).

    Не сыграют: потерь в составе нет.

    Состояние команды: «Краснодар» показал, что умеет держать удар и довольно быстро пришел в себя после игры с «Зенитом». Даже без двух основных игроков (Оласа и Черников), которые пропускали матч из-за дисквалификации подопечные Мусаева уверенно взяли на своем поле три очка и сохранили отрыв в два очка от второго места.

    Статистика для ставок

    • В первом круге матч завершился вничью со счетом 0:0

    • В 2024 году также была товарищеская встреча, которую выиграл «Краснодар» (2:0)

    • «Краснодар» по количеству забитых мячей идет вторым в РПЛ, а по пропущенным — третий

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 4,40, а на «Краснодар» — 1,98, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

    Прогноз: гости на всех парах мчатся к первому в своей истории чемпионскому титулу.

    В позапрошлом туре «Краснодаре» получил увесистую оплеуху от главного конкурента «Зенита» (1:4), но довольно быстро пришел в себя и с «Ахматом» выглядел солидно. Вряд ли нестабильное «Динамо», хоть и играет на своем поле, сможет остановить «быков» в этой встрече.

    Основная ставка: победа «Краснодара» за 1,98.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей в первом тайме.

    Дополнительная ставка: победа «Краснодара» в первом тайме за 2,60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Динамо Мх — Краснодар?

    Матч Динамо Мх — Краснодар состоится 25 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Динамо Мх — Краснодар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Краснодар» выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Динамо Мх — Краснодар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Краснодар» выиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо Мх — Краснодар?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Динамо Мх — Краснодар?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Динамо» Махачкала дают 4,40, а на «Краснодар» — 1,98, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

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    Динамо Мх — Краснодар: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 25.04.202519:30. «Быкам» нельзя терять очки
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