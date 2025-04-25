Динамо Мх — Краснодар: ставка за 1.98 и прогноз на РПЛ

Динамо Мх
Краснодар
«Динамо» Махачкала
Турнирное положение: сейчас команда Хасанби Биджиева располагается на 10-м месте в таблице РПЛ с 27 очками.
Последние матчи: в 25-м туре «Динамо» Махачкала потерпело поражение в гостях от «Оренбурга» со счетом 1:2 при в целом равной игре, но немного не повезло. В середине первого тайма Сундуков замкнул на дальней штанге прострел Аззи и вывел бело-голубых вперед.
Динамо Мх — Краснодар: коэффициенты букмекеров
На 60-й минуте «Оренбург» смог отыграться после похожей комбинации, а за 9 минут до конца вырвать победу после нелогичного гола в результате прострела соперника. При этом у «Динамо» Махачкала были выходы один на один, попадания в перекладину и штангу.
Ранее была гостевая победа над «Спартаком» (2:1) и разгром дома «Химок» (4:1).
Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з), дисквалифицирован — Алибеков (з).
Состояние команды: во второй части сезона в РПЛ «Динамо» Махачкала выиграла три матча, проиграла три встречи и в одной сыграла вничью. Это позволило команде отдалиться от зоны стыковых матчей и чувствовать себя относительно уверенно за 5 туров до конца чемпионата.
«Краснодар»
Турнирное положение: после 25 туров «Краснодар» возглавляет таблицу РПЛ с 55 очками.
Последние матчи: команда Мурада Мусаева в прошлом туре выиграла на своем поле у «Ахмата» со счетом 3:1. Игра получилась открытой, оба соперника не отсиживались в обороне, а играли с позиции силы, создав немало моментов.
Повезло больше «Краснодару», в составе которого исполнители более высокого класса, что и определило конечный результат. За «быков» забивали Кордоба, Сперцян с пенальти и Ленини.
До этого было разгромное поражение в гостях от «Зенита» (1:4) и победа над «Акроном» (1:0).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: «Краснодар» показал, что умеет держать удар и довольно быстро пришел в себя после игры с «Зенитом». Даже без двух основных игроков (Оласа и Черников), которые пропускали матч из-за дисквалификации подопечные Мусаева уверенно взяли на своем поле три очка и сохранили отрыв в два очка от второго места.
Статистика для ставок
- В первом круге матч завершился вничью со счетом 0:0
- В 2024 году также была товарищеская встреча, которую выиграл «Краснодар» (2:0)
- «Краснодар» по количеству забитых мячей идет вторым в РПЛ, а по пропущенным — третий
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» Махачкала дают 4,40, а на «Краснодар» — 1,98, ничью букмекеры оценивают в 3,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.
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Прогноз: гости на всех парах мчатся к первому в своей истории чемпионскому титулу.
В позапрошлом туре «Краснодаре» получил увесистую оплеуху от главного конкурента «Зенита» (1:4), но довольно быстро пришел в себя и с «Ахматом» выглядел солидно. Вряд ли нестабильное «Динамо», хоть и играет на своем поле, сможет остановить «быков» в этой встрече.
Основная ставка: победа «Краснодара» за 1,98.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с победой гостей в первом тайме.
Дополнительная ставка: победа «Краснодара» в первом тайме за 2,60.